炎洲2月營收年增逾2成中央社 (2017-03-10 21:40)
（中央社記者潘智義台北2017年3月10日電）台灣膠帶龍頭炎洲集團公告2月營收，炎洲（4306）2月合併營收新台幣12.46億元，年增24.26%；集團旗下萬洲化學（1715）2月合併營收7.85億元，年增25%。
炎洲集團旗下新洲全球（3171）2月合併營收達1.08億元，較去年同期增加0.46%。
炎洲指出，受益於膠帶、薄膜業務穩定成長，及原油價格穩定上漲，加上膠帶產業的外銷出口量逐步增加，帶動2月整體營收較去年同期增加24.26%。展望未來在原油價格、原物料價格持續走升，及下半年林口極品建案的完工獲利挹注，對整體營運審慎樂觀看待。
新洲全球表示，因2月工作天數較少，及大陸區中大型客戶調整庫存連帶影響接單量下降，導致2月整體營收僅較去年同期增加0.46%。展望未來，待客戶庫存調整告一段落後，預估3月開始包材業績將回穩，營運表現可回到成長趨勢。
萬洲化學強調，受益於中東、美洲及大陸地區市場訂單穩定成長，帶動2月體營收較去年同期增加25%。在外銷訂單持續增加，及海安廠已於第1季正式營運量產，營運表現可望維持逐步成長。
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