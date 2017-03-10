台化彰化廠復工？洪福源：等縣府點頭中央社 (2017-03-10 21:32)
（中央社記者潘智義台北2017年3月10日電）環保署撤銷彰化縣政府對台化彰化廠停工處分，台灣化學纖維（1326）副董事長洪福源表示，彰化廠復工會等彰化縣府點頭，但不必重新申請。
洪福源今晚在記者會指出，環保署撤銷彰化縣政府對台化彰化廠的停工處分，代表處分案無效，應回到展延程序中，而在某個展延時段未完成審查，代表可以繼續運作，所以彰化廠理應可以復工，無須重新申請。
他強調，彰化廠不會貿然復工，一定會等彰化縣府點頭；若彰化縣府不同意，也會「面對他、處理他」。希望彰化縣府做出適法的處置，只要適法，台化就會配合。
他說，彰化廠復工要重啟3套鍋爐，原料、物料、人員都要拉回來，必須要謹慎考慮。所需人力部分，很難讓全數員工回任，因為停工已經過了5個月，有人調到其它工廠，適應新的工作模式；有人退休過著新的生活型態，要他們再改變，並不容易。當然，若原退休員工有意願，不排除可以約聘，或其他任何適合的方式回聘。
洪福源認為，一開始彰化縣府即可先核准台化的展延申請，之後再做變更，因台化彰化廠的用煤量已降低，用電量也降低，為何不先准生產，經過一定時間再變更？
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