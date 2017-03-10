（中央社首爾10日綜合外電報導）南韓總統朴槿惠今天正式遭憲法法院裁定解職，她遭控讓閨蜜崔順實暗中干涉國政，此案牽涉極廣，造成南韓舉國動盪，包括三星集團少主等著名人士也因此被捕。



美聯社分析此案重點如下：



●關係緊密



引起這起醜聞風暴的中心人物崔順實，1970年代與朴槿惠結識，大約是朴槿惠代替遭刺殺的母親履行第1夫人職責的時期。崔順實父親崔太敏曾先後任佛教僧侶、異教領袖及基督教牧師，成為年輕朴槿惠的「精神導師」，朴槿惠後擔任崔太敏成立的愛國團體「新心靈俸仕團」（New Spirit）總裁，崔順實據稱擔任該團體的大學分會會長。



輿論圍繞此點批評，認為崔家藉新心靈俸仕團獲利，利用他們與朴槿惠的關係收受賄賂。



朴槿惠1990年辭去另1間基金會會長職務，就是因遭質疑她准許崔家暗中動手腳，中飽私囊。



●干涉國政



朴槿惠去年承認，崔順實曾修改部分總統演說稿，並協助處理「公共關係」，但根據媒體報導，她干涉的程度還要更加深入。



韓民族日報引用曾與崔順實相關人士說法報導，資深總統幕僚幾乎每天都會交給崔順實1大疊政府草案報告，據稱，崔順實會與朋友討論這些議題，再回覆朴槿惠相關建議。



崔順實也遭控利用與朴槿惠關係，為女兒取得特權，並對國內企業施壓，令他們捐款給她協助設立的2間非營利基金會，再挪為私用。



●與三星集團關係



根據檢察官說法，三星集團實際掌權人李在鎔移用公司款項，為崔順實女兒購入昂貴馬匹；他也遭控提供，或承諾提供433億韓元給崔順實握有的4家法人。



調查人員表示，這些錢是用來博取政府支持，使2015年關於2家三星公司的爭議合併案能順利進行，這也是李在鎔從生病父親手中接掌集團控制權的關鍵行動。



李在鎔否認這些指控，但上月因行賄等罪嫌被捕。



●獨裁背景



南韓曾經歷過數十年殖民化、戰爭、貧困、獨裁專政與根深柢固的貪污問題，近代才發展為活躍、富足的民主國家，這次干政醜聞無疑引起激憤：具有崔順實這種背景的任何人，不僅會利用與朴槿惠的關係牟取暴利，甚至可能左右國家的重要決策。



部分不滿也來自於朴槿惠的獨裁者父親朴正熙，他重建受戰爭重創的國家，因而受到許多人尊敬，批評者則說，朴正熙策畫讓經濟好轉的同時，犯下大量損害人權行為，並允許他的友人貪汙，影響範圍廣泛。（譯者：中央社廖禹揚）1060310