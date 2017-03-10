3月10日晚，2017賽季中超聯賽第2輪打響，山東魯能主場2-1逆轉擊敗廣州恆大淘寶，這也是自2011賽季恆大升入中超以來，魯能七個賽季中超首次擊敗對手。

在過往的6個賽季中，魯能無論主客場都沒有贏過恆大，自2011賽季以來，兩隊在中超一共交手12次，恆大6勝6平保持不敗，在魯能主場也是取得3勝3平的不敗紀錄，近年來魯能唯一的一場對陣恆大的勝利是在2015賽季的超級杯比賽中依靠點球大戰取勝。

其實恆大與魯能的話題淵源由來已久，在恆大升入中超聯賽以前，魯能一直是中國足壇的絕對豪門，球隊曾五年三奪中超聯賽的冠軍，但自恆大2011賽季升入中超以來已經連續包攬了6個賽季的中超冠軍，確立了在國內足壇的霸主地位，而在2013賽季和2014賽季的聯賽中，恆大更是兩次「踩著」 魯能加冕中超冠軍，2013賽季聯賽第27輪，恆大客場4-2擊敗魯能提前三輪實現了中超三連冠，而在2014賽季最後一輪，恆大客場1-1戰平魯能再次奪得中超聯賽冠軍。尷尬的魯能兩次淪為了恆大的「背景帝」。上賽季魯能主場0-2，客場0-4遭恆大雙殺。

本場比賽魯能全隊可謂上下齊心，在開場遭到對手閃擊失分的情況下沒有像上賽季那樣落後慌了手腳，而是三軍用命在下半場實現了逆轉，魯能新賽季把培養年輕人當成了工作重點之一，雖然今天的勝利並不是年輕隊員主要創造的，但蒿俊閔，佩萊，吉爾，塔爾德利這些老隊員用實際行動給魯能的年輕人做出了榜樣，未來這些熟悉的面孔也許終將老去進而離開我們，但是他們傳承下來的精神絕對可以留給崔巍，郭田雨，劉軍帥這些年輕人，為了夢想，加油吧魯能！

（新體）