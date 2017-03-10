郭士強：防守差輸掉比賽 季後賽不是比進攻北京新浪網 (2017-03-10 21:56)
郭士強
日期:3月10日，2016-17賽季CBA季後賽半決賽今晚開打。本輪新疆和遼寧將爭奪總決賽席位，今晚新疆坐鎮主場迎戰遼寧，最終新疆隊憑藉亞當斯砍下43分6籃板8助攻和全隊多點開花主場118-93大勝遼寧隊。新疆總比分1-0領先遼寧。
賽后，郭士強直言，本場比賽遼寧隊是輸在了防守方面。「這場比賽輸的很正常，我們今天自己做的不好，第一個沒有防守。季後賽比賽是比防守的比賽，不是比進攻的比賽。我們第二節給對方得了33分，最終整場比賽讓對方得了118分，這樣的防守很難贏球。」
本場比賽，遼寧隊從第二節開始被新疆隊的進攻打出小高潮，慢慢拉開了比分，第三節一度被對手將分差拉開到了20分。儘管遼寧隊一直以第四節反撲能力著稱，但在進攻能力強大的新疆隊面前，他們最終還是沒能將比分迫近。
（賈磊）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【探秘世界遺產】廈門泉州永安華安土樓五日(加碼送：老院子
- CITIZEN xC 時尚佳人電波腕錶-銀 ES5050-57A
- Ogival 愛其華 紅玉山茶花真鑽腕錶 305-11DLW紅銀
- 【德心堂】龜鹿原膠二仙定(5入)
- ORIENT 東方錶 菁英尊爵時尚腕錶-黑黃/43mm
- ORIENT 東方錶 羅馬雅仕簡約石英腕錶-銀x黑/32mm
- 【Bernice】頂級3D緹花冬夏兩用彈簧床墊6X6.2尺(雙人加大)
- Timberland THORNDIKE 雙顯多功能腕錶-黑/46mm
- BIKEDNA B3 PLUS 20吋27速 日本大廠SHIMANO 改版再升級 超
- PUMA GUMMY 超輕盈活力矽膠腕錶-深藍/45mm
碾壓!馬刺一大法寶專克勇士 4巨頭能補這命門?【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月11日開獎號碼匯總【北京新浪網】
圍棋人機大戰一周年：被AlphaGo改變的世界【北京新浪網】
晶晶亮透大樂透第17028期預測：看好奇號發威【北京新浪網】
桃園蘆竹濱海全國馬拉松 7千人競跑【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》