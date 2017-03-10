日期:3月10日，2016-17賽季CBA季後賽半決賽今晚開打。本輪新疆和遼寧將爭奪總決賽席位，今晚新疆坐鎮主場迎戰遼寧，最終新疆隊憑藉亞當斯砍下43分6籃板8助攻和全隊多點開花主場118-93大勝遼寧隊。新疆總比分1-0領先遼寧。

賽后，郭士強直言，本場比賽遼寧隊是輸在了防守方面。「這場比賽輸的很正常，我們今天自己做的不好，第一個沒有防守。季後賽比賽是比防守的比賽，不是比進攻的比賽。我們第二節給對方得了33分，最終整場比賽讓對方得了118分，這樣的防守很難贏球。」

本場比賽，遼寧隊從第二節開始被新疆隊的進攻打出小高潮，慢慢拉開了比分，第三節一度被對手將分差拉開到了20分。儘管遼寧隊一直以第四節反撲能力著稱，但在進攻能力強大的新疆隊面前，他們最終還是沒能將比分迫近。

（賈磊）