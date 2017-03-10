日期:3月10日晚19點35分，2017年中超聯賽第二輪上海上港對陣延邊富德的比賽在上海體育場開始。上半場第41分鐘，胡爾克左路連過兩人後把球橫掃到禁區中路，呂文君跟進鏟射得分。上半場上海上港1比0領先延邊富德。兩隊的U23隊員張華晨和金成俊開場16分鐘左右就全部被換下。第55分鐘蔡慧康在對方半場內截球成功，隨後推進到禁區內斜傳左路，無人看守的武磊推射得分。最終上海上港2比0得勝，聯賽收穫兩連勝，進7球凈勝6球，暫時排在聯賽積分榜第一。

比賽結束之後，延邊主帥朴泰夏點評了本場比賽：「首先祝賀今天取得勝利的上海上港，我們球隊內部在人員調整比較大的情況下，踢出這樣的比賽，算是不容易了，結果可惜，內容可以接受，通過這場比賽，看到未來比賽有更好的可能性，相信我們未來能夠踢出更好的比賽，感謝球員們今天拼到最後，感謝我們的球迷。」

朴泰夏在談到斯蒂夫的表現時說道：「大家可以知道，我們隊內外援不是什麼昂貴的，我們都是物美價廉的外援，我們需要的外援，我們隊中5名外援中，要選擇3名上場，在5名外援都狀態非常出色的時候，選擇3名上場是非常困難的事情，通過今天的這場比賽，我們看到斯蒂夫是非常值得讓人期待的一名球員。」

對於上港陣中本土隊員印象最深刻的是哪名隊員？對此，朴泰夏的答案是：「前場的上港隊員都非常不錯，尤其是胡爾克的表現給人的印象深刻，上港的狀態印象深刻的。」本賽季的上港與上賽季的不同在哪裡？朴泰夏說：「去年上港比賽內容上也不錯，今年上港更加默契，今年的上港隊有這樣的表現也是這個原因吧。」

外援2兩中衛，本場做了調整，是賽前擔心死守守不住還是認為在這場比賽中有可能拿分？朴泰夏表示：「我們的幾名外援狀態都非常出色，在賽季之初我們的外援都要上場踢比賽，通過這樣的比賽，斷定之後外援如何組合，當然也有您說的原因，也是為了之後更好的比賽，我們才做了這樣的組合。」（曲小尤）