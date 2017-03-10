美股盤前─指數期貨盤前走高約0.4% 等待美國2月就業報告鉅亨網 (2017-03-10 20:59)
【鉅亨網編譯郭照青】
台北時間 21:30 美國勞工部將公布 2 月就業報告，為市場所重視。接受 CNNMoney 調查的分析師平均預估，美國 2 月新增就業 19 萬人，失業率下降至 4.7%。
該報告將含蓋川普總統就職後的第一個完整月份，可提供他的競選承諾進展的初步情況。川普於競選時承諾，將於未來十年，創造 2500 萬個工作機會。
今日的就業報告若強勁，將可為美國聯準會 (Fed) 下週的升息鋪路。Fed 近來一直等待經濟的強勢獲得確定。
原油價格週五反彈 0.6% 至每桶約 49.60 美元。
過去兩個交易日，原油飽受壓力，自 12 月以來，首度跌破 50 美元。投資人擔憂 OPEC 減產恐不足以阻止市場的供給過多。
本週公布的數據顯示，美國原油庫存處於記錄高點。美國頁岩油生產商恢復生產，原油供給過多可能加劇。
全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨上漲約 0.4%。
歐洲股市於早場交易中，亦上漲約 0.5% 至 0.7%。亞洲股市收盤錯綜，日經指數收高 1.5%。
週四，美國股市收盤少有變動。
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