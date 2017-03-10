廣達2月營收月減7% 年增19%中央社 (2017-03-10 21:27)
（中央社記者潘智義台北2017年3月10日電）廣達電腦（2382）今天公告2月合併營收為新台幣741.45億元，較上月減少7.3%，較去年同期增加19.4%。1至2月累計合併營收1541.07億元，較去年同期增加26.1%。
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