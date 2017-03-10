日期:3月10日晚19點35分，2017年中超聯賽第二輪上海上港對陣延邊富德的比賽在上海體育場開始。上半場第41分鐘，胡爾克左路連過兩人後把球橫掃到禁區中路，呂文君跟進鏟射得分。上半場上海上港1比0領先延邊富德。兩隊的U23隊員張華晨和金成俊開場16分鐘左右就全部被換下。第55分鐘蔡慧康在對方半場內截球成功，隨後推進到禁區內斜傳左路，無人看守的武磊推射得分。最終上海上港2比0得勝，聯賽收穫兩連勝，進7球凈勝6球，暫時排在聯賽積分榜第一。

兩隊中超交鋒就是上賽季兩次，上港主場3比0勝，客場1比1平。雙方在今年聯賽第一輪表現各不相同，上港5比1戰勝長春亞泰，而延邊和重慶0比0戰平。本場比賽博阿斯在三外援使用上雪藏埃爾克森，使用了艾哈邁多夫。開場之後上港就開始圍攻對手。第3分鐘上港角球被解圍到禁區外，艾哈邁多夫射門明顯打在延邊隊員身上彈出界外，但主裁判罰門球。上港今天整體陣型壓得相當靠前，完全是一副志在必得的強勢姿態。這也給了延邊的反擊一定機會。第11分鐘池忠國轉移到右路，斯蒂夫拿球擺脫王燊超后似傳似射，顏駿凌飛身把球打出，禁區外尹比加蘭遠射被顏駿凌撲住。

第14分鐘上港第二腳射門依然來自艾哈邁多夫，但他的左側怒射又被池文一撲住。延邊球開出后即刻被斷，奧斯卡中路巧妙送球，武磊突入禁區用腳尖捅射，但被池文一奮力把球撲出！第15分鐘延邊用金波換下金成俊，第16分鐘蔡慧康換下張華晨，兩隊U23隊員今天早早結束使命。第19分鐘上港左路連續打出小配合，奧斯卡直傳，艾哈邁多夫再傳，最後是武磊跟進搶射，但又被池文一撲出！

第23分鐘艾哈邁多夫左路斜傳，呂文君及時穿插到位，但他的轉身搶射再次被池文一撲出。第24分鐘胡爾克禁區左路突然斜射，池文一準備不足，但還是奮力把球用手打出界外。第27分鐘延邊禁區外金波射門打得太正，上港立即轉入快攻。奧斯卡左路直傳，武磊快速跟上，搶在出界前拿到球權，接著他略微觀察後起腳傳中，胡爾克高高躍起，力壓姜衛鵬強力頭攻！球雖然頂得過正，但由於力量奇大，皮球險些從池文一手裡漏出滾進門裡。姜衛鵬被頂翻在地，一時無法起身。

第32分鐘呂文君左路送球，被死死盯住的武磊小角度出腳射門，球打在橫樑上彈出。第36分鐘傅歡右路下底傳中，這次胡爾克爭頂失敗，但球到禁區外，王燊超怒射高出。第37分鐘呂文君中路突入未果后把球往外送，但艾哈邁多夫這次射門沒打好。上港此時射門已達十次。第41分鐘胡爾克左路拿球，面對對方多人防守，胡爾克腳下技術盡情展現，他身體快速擺動，從姜洪權和池忠國夾擊中輕巧殺出，接著胡爾克把球掃到禁區中路，呂文君跟進倒地鏟射，球進，1比0！

第43分鐘延邊發起威脅攻勢，尹比加蘭精確轉移到禁區左側，斯蒂夫跟進的太快，結果沒有踢准皮球位置。上半場補時1分鐘，上港1比0領先進入中場休息。第49分鐘武磊左路下底傳中，呂文君高難度背身鉤射稍稍打偏！第54分鐘呂文君右路遠距離傳中，胡爾克跑動中直接凌空抽射打偏。第55分鐘上港高壓進攻收到效果，蔡慧康在對方半場內截球成功，隨後推進到禁區內斜傳左路，無人看守的武磊順勢推射，皮球滾入大門左側死角，2比0！

上港沒有理由放鬆進攻，第60分鐘武磊左側射門被池文一撲住。球開出后又被上港拿到，胡爾克在剛才武磊近似的位置斜射逼得角球。開角球前上港用於海換下進球功臣呂文君。胡爾克角球開出，石柯頭槌蹭後門柱而出！第65分鐘奧斯卡左路傳中，武磊飛身沖頂可惜在對方後衛干擾下沒碰到皮球。第74分鐘艾哈邁多夫一條龍從中場殺入，即將突破到禁區時，被對方拉拽犯規，裁判沒有判罰，接著奧斯卡接力再上，他在右路拿球被對方後衛踢到左側，埋伏在此的武磊刻意打死角稍稍偏出！

第78分鐘武磊在球出界前傳中，胡爾克側身打凌空彈射偏出。接著上港用林創益換下武磊。第79分鐘延邊用李浩換下尹比加蘭。第84分鐘賀慣受傷倒地被抬出，看上去他表情非常痛苦，很難繼續比賽，但此時上港換人已經用完。算上補時4分鐘，上港就用10名隊員來死撐。但多一人的延邊也難以找到機會。第93分鐘韓青松頭槌頂偏。最終上海上港2比0得勝，聯賽收穫兩連勝，暫時排在聯賽積分榜第一。

進球：

第一球：上半場第41分鐘，胡爾克左路連過兩人後把球橫掃到禁區中路，呂文君跟進鏟射得分。

第二球：第55分鐘蔡慧康在對方半場內截球成功，隨後推進到禁區內斜傳左路，武磊順勢推射得分。

黃牌：無

兩隊首發及換人：

上海上港：1-顏駿凌；4-王燊超、28-賀慣、27-石柯、23-傅歡；17-張華晨（6-蔡慧康 16分鐘）、25-艾哈邁多夫；11-呂文君（21-於海 64分鐘）、8-奧斯卡、7-武磊（15-林創益 79分鐘）；10-胡爾克

延邊富德：22-池文一；16-吳永春、5-尼古拉、15-韓青松、2-姜衛鵬、12-姜洪權；3-田依濃、14-尹比加蘭（19-李浩 79分鐘）、8-池忠國、18-金成俊（13-金波 15分鐘）；10-斯蒂夫

（孟巍）