3月9日《跨界冰雪王》節目在北京順義華彬莊園的錄製現場舉辦了「開學第一堂體育課」活動，讓北京市小學生在專業教練的指導下學習花樣滑冰，感受冰上運動的魅力。

第一次來到節目錄製現場的小學生們很是興奮，很快就換好了冰鞋，先各自進行熱身準備。在齊佳、張崴兩位專業教練的指導下小學生們開始認真練習冰上動作。當奧運冠軍申雪現身時，孩子們更是躍躍欲試的要向她展示剛才的學習成果。作為世界花滑冠軍，申雪老師對小學生們的指導格外用心，不僅細心詢問小學生們對滑冰的熟悉和喜愛程度，還帶領他們在冰上玩起了小遊戲，讓小學生們在輕鬆的氛圍下學習。通過一堂「特殊」的體育課，學生們不僅學會了專業的滑冰動作，還通過與專業教練的互動，了解到運動員們的辛苦，對奧運精神也有了進一步的認識。

「帶動三億人上冰雪」，是北京申辦2022年冬奧會時對國際奧委會做出的莊嚴承諾。如今，發展大眾冰雪運動已經正式寫入《全民健身計劃》第二個五年規劃。2022冬奧會籌備工作已是如火如荼，讓更多人參與冰雪運動無疑是題中之義。朝著「三億人參與冰雪」的目標，讓更多人了解、喜歡並參與冰雪運動，成為體育產業普及的重要工作之一。

《跨界冰雪王》作為北京衛視和華策天映傳媒重磅打造的跨界綜藝，填補了類型空白。在促進全民對於冬奧盛會的關注、推高社會對於冰雪項目的熱情上，極具開創價值。節目由張藝謀親自執導，花樣滑冰奧運冠軍申雪與趙宏博擔當總教練，八位明星營員從零起步，開啟冰雪蛻變之旅。節目以全景記錄的拍攝方式，為觀眾全方位真實呈現明星訓練表演的台前幕後。

走出熒屏 讓冰雪運動從全民關注到全民參與

近期，果倍爽《跨界冰雪王》也獲得《人民日報》和《光明日報》雙雙點讚，稱讚其「『專業性、精準性、娛樂性』的模式給冬季運動真人秀樹立了典範，節目在帶動群眾認識並參與到冰雪運動中起到了積極作用」。節目通過這一系列的遊戲和冰上大秀，將花樣滑冰進行全方位解析，確保了專業性和娛樂性雙管齊下，真正起到吸引觀眾興趣，普及冰雪運動的作用。

日前，人大代表楊揚在談及冬奧會、冬殘奧會的籌辦工作時表示，首先要注重全民參與。隨著2017年果倍爽《跨界冰雪王》節目的不斷升溫，也帶動了社會各界對冰雪運動的關注，越來越多的人選擇在冬日來到各大冰場雪場，體驗冰雪運動的樂趣。

當下春歸大地回暖，在北京能夠體驗冰雪運動的場地更加有限了。為了能保持大家對冰雪運動有長期的、持續性的熱情，落地全民參與，《跨界冰雪王》的冰上營地有望面向社會開放，讓青少年能親自感受冰雪運動。節目不僅從感官、精神和輿論層面帶動人們對冰雪運動的興趣，更是突破「節目」框架，走出熒屏，真實的走進生活，通過接地氣的活動，讓冰雪運動真正走近百姓的身邊。

開放場地 「三億人上冰」從娃娃抓起

北京市體育局局長孫學才曾表示，北京市將把冰雪項目作為中小學生體育課的必修內容，保證中小學生每周有一小時的冰雪運動健身活動，讓每個孩子掌握至少一項冰雪運動技能。

教練申雪、趙宏博在接受採訪時曾說，「零基礎的明星通過參與節目，從第一次站在冰面上到慢慢的能滑到一定的程度，到最後能在大秀和個人秀方面呈現不同的競技水平。讓大家知道，不僅是兒童，成人也完全可以參與冰雪運動。讓更多的人去了解花樣滑冰，去了解和參與冰雪運動。」此番《跨界冰雪王》的「開學第一堂體育課」活動正是讓青少年能真實的接觸到冰雪運動，在「玩耍」中感受冰上運動的快樂，激發他們對於冰雪運動的熱情。

群眾體育是競技體育的基礎。據了解，在一些歐美國家，冰雪運動有廣泛的群眾基礎，參與冰雪運動的人數佔到總人口的30%左右。滑雪是中小學的體育課，許多運動員從小就開始玩雪，日積月累「玩」成了專業選手。從娃娃抓起，挖掘孩子們參與的熱情和潛力，《跨界冰雪王》又加大了跨界的格局和力度，從熒屏上跨到現實中，讓「看」冰雪運動升級為「嘗試」冰雪運動，從成人跨到少年，讓冰雪運動的普及從娃娃做起，為未來積蓄力量。