日期:3月10日，2016-17賽季CBA季後賽半決賽今晚開打。本輪新疆和遼寧將爭奪總決賽席位，今晚新疆坐鎮主場迎戰遼寧，最終新疆隊憑藉亞當斯砍下43分6籃板8助攻和全隊多點開花主場118-93大勝遼寧隊。新疆總比分1-0領先遼寧。

數據方面，新疆隊周琦17分12籃板，李根15分3助攻，可蘭白克8分2助攻，亞當斯43分6籃板8助攻，布拉奇12分9籃板4助攻。遼寧隊郭艾倫17分3籃板3助攻，韓德君6分14籃板，趙繼偉10分2助攻，哈德森28分6籃板3助攻，蘭多夫18分6籃板。

首節開打，新疆隊通過周琦在內線強打，亞當斯外線干拔3分命中，回來哈德森迎戰防守隊員就是一記3分還以顏色，接著俞長棟又命中一記3分，新疆開場外線開場手感火熱，暫時8-3領先遼寧隊。遼寧還是通過快速反擊得分打出一波7-0將比分反超，哈德森外線手感火熱，先是追身3分命中接著連續運球干拔打成3+1。新疆末段也是打出一波10-0，亞當斯搶斷反擊助攻俞長棟暴扣得手，布拉奇外線3分也中接著又是助攻李根3分命中。第一節比賽結束，新疆主場25-21領先遼寧隊。

次節回來雙方換上雙外援，雙方外線手感火熱，趙繼偉外線3分張手命中，布拉奇3分命中，可蘭白克連中2記3分將分差擴到大10分。打停遼寧，暫停回來遼寧通過韓德君內線優勢連得4分緊咬比分，遼寧似乎拿新疆外線毫無辦法，外線3分3投3中45-29暫時領先遼寧隊。哈德森連得4分為球隊穩住場上局面，末段新疆手感下降，遼寧趁機依靠外援連續得分縮小分差，半場比賽結束，新疆主場58-46領先遼寧隊。

易邊再戰，遼寧仍然在防守端拿新疆沒有辦法，亞當斯連續兩次中投命中，接著防守反擊中李根3分再中再次打停遼寧隊，暫停回來韓德君內線強打仍然不中，回來李根又是錯位單打趙繼偉造成犯規，蘭多夫搶斷暴扣得分，接著韓德君籃下打中繼續緊追比分。亞當斯狀態火熱里突外投將比分拉開到20分，遼寧在進攻端仍然沒有太多辦法，依靠哈德森的個人能力單打得分為球隊緊追比分。亞當斯命中壓哨3分，三節戰罷，新疆主場95-72領先遼寧隊。

末節爭奪，亞當斯外線3分穩穩命中，接著又是搶斷反擊助攻西熱力江上籃得分。郭艾倫反擊中打成2+1，接著又是面對周琦拋投命中繼續追趕分差。新疆進攻火力絲毫沒有減弱，周琦突破暴扣打成2+1，接著外線空位3分命中將分差擴大到30分。遼寧表現也很頑強連續打成防守反擊得分，但新疆手握分差優勢沒給遼寧太多機會。末段雙方換下首發球員，全場比賽結束，最終新疆主場118-93大勝遼寧隊。

下一場比賽：新疆主場迎戰遼寧

雙方首發：

新疆隊：達柳斯-亞當斯、西熱力江、可蘭白克-馬坎、俞長棟、周琦

遼寧隊：哈德森、郭艾倫、劉志軒、廉明、韓德君

傷停名單：

遼寧隊：叢明晨（右膝內側韌帶斷裂）、賀天舉（左膝髕骨骨折）、李曉旭（右腳跟腱斷裂）

（檸小浩）