日期:3月10日19：35，2017賽季中超聯賽第二輪，江蘇蘇寧主場0-0戰平天津億利。此役兩隊打的激烈有餘精彩不足，兩隊U23球員在上半場就被換下，第84分鐘高中鋒戈偉力壓兩名防守隊員的頭槌攻門被杜佳神勇撲出。一場悶平之後，兩隊開局都取得了1平1負的戰績。

蘇寧在聯賽首場比賽就遭遇重創，客場0-4慘敗死敵申花，球隊還折損了鋒線箭頭人物羅傑-馬丁內斯，中場核心特謝拉也遭遇停賽。天津億利首輪負於魯能，開局階段即連續客場對陣強隊，這樣的賽程難度很大。中超交鋒史上億利（前天津泰達）對蘇寧6勝4平6負形成均勢，客場對蘇寧2勝2平4負。上賽季，蘇寧和泰達都在主場擊敗對方。

蘇寧方面R馬丁內斯因傷缺陣，特謝拉紅牌停賽中，泰達方面新外援伊德耶首發亮相。開場后兩隊在中場展開激烈的爭奪，攻防節奏較快。第4分鐘，米克爾送出長傳打入禁區，張思鵬出擊將球摘下。1分鐘后王棟直塞伊德耶，回敲米克爾，再挑傳禁區，又是張思鵬出擊將球沒收。第10分鐘楊立瑜右路傳中禁區被蘇寧後衛第一點頂出。第12分鐘，謝鵬飛主罰右側角球第一點被頂出，蘇寧第二點再打入禁區接球隊員越位。

第15分鐘惠家康前場左路左腳兜出弧線傳中，楊博宇趕在伊德耶搶點頭槌攻門之前將球奮力解圍。第17分鐘惠家康左路高速突破，底線處傳中製造角球，王棟主罰角球打到後點，楊博宇再一次頭槌解圍。江蘇蘇寧在第21分鐘就做出調整，小將高天意被陶源換下。第24分鐘吉翔對潘喜明惡意犯規吃到本場比賽第一張黃牌。

第32分鐘劉建業在中場處放倒伊德耶被黃牌警告。第39分鐘蘇寧左側角球打到點球點附近，拉米雷斯搶點頭槌攻門打高。第40分鐘王棟外圍凌空抽射被張思鵬倒地撲住。

下半場易邊再戰，蘇寧隊用吳曦換下了汪嵩。第47分鐘古德利拿球給郭皓，再傳胡人天，後者一腳勁射打偏。第53分鐘楊笑天邊路拿球傳中禁區，拉米雷斯擺渡下來，吉翔跟進一腳勁射被杜佳下意識撲出。第60分鐘古德利帶球前插，禁區前沿突施冷箭，一腳大力射門滑門而出。

第62分鐘天津億利后場斷球后反擊，王棟前場拿球，突然起腳大力遠射極具威脅，張思鵬奮力將球撲出。第67分鐘天津億利中場處獲得自由球機會，王棟快發直接吊門，球稍稍偏出。第70分鐘王棟前場得球轉身後就是一腳爆射，皮球直接飛出底線。第75分鐘王棟主罰前場右側自由球打到中路，伊德耶甩頭攻門打偏。

第81分鐘陶源飛鏟潘喜明吃到黃牌，隨後替補出場的陶源被高中鋒戈偉換下。第83分鐘蘇寧隊利用自由球轟炸對手，連續的傳中最終被杜佳躍起攬下。第84分鐘蘇寧隊左路傳中，戈偉力壓兩名防守隊員頭槌頂遠角被杜佳用手指尖擋出。第90分鐘伊德耶抹入禁區捅射遠角被後衛救出。最終經過90分鐘激戰，江蘇蘇寧主場0-0戰平天津億利，兩隊開局均取得1平1負的戰績。

黃牌信息——

江蘇蘇寧：吉翔（25』）劉建業（32』）拉米雷斯（46』）陶源（79』）

天津億利：伊德耶（28』）

雙方首發及換人——

江蘇蘇寧：（3-5-2）30-張思鵬；5-周雲、26-洪正好、39-楊博宇；8-劉建業、33-汪嵩（46』22-吳曦）、7-拉米雷斯、16-高天意（U23）（21』13-陶源 81』40-戈偉）、28-楊笑天；11-謝鵬飛、24-吉翔

天津億利：（4-4-2）1-杜佳；19-白岳峰、4-潘喜明、10-米克爾、25-買提江；22-郭皓、6-王棟（79』13-王秋明）、27-古德利、17-惠家康（87』21-趙英傑）；20-楊立瑜（U23）（41』8-胡人天）、39-伊德耶

（邰曉鵬）