日期:3月10日，2016-17賽季CBA季後賽展開半決賽第1場的爭奪，廣東男籃坐鎮主場迎戰深圳男籃。最終斯隆貢獻29分12助攻，阿聯24分，5人上雙的廣東以130-113大勝深圳，總比分1-0領先對手。

兩隊歷史上共交手42次，廣東34次取勝。在主場，廣東的戰績是20勝3負。

廣東隊斯隆29分12助攻，易建聯24分6籃板，周鵬19分5籃板，布澤爾18分6籃板，朱芳雨15分5籃板。深圳隊蘭佩25分17籃板4助攻4搶斷，帕戈21分8籃板4助攻，顧全18分5籃板，代懷博12分，孟鐸11分4籃板3助攻，趙捷13分。

比賽開始,周鵬打三分成功，斯隆命中三分球，廣東開局就多點開花打出一波12-2的得分高潮領先對手。深圳這邊手感集體低迷，命中率更是一路走低。廣東趁勢繼續擴大領先優勢，球隊在首節還剩5分多鍾已經21-9領先深圳12分。面對廣東的瘋狂飆分，深圳這邊被徹底打蒙，兩隊分差逐漸被拉開到20分以上。首節結束廣東39-18深圳21分。

次節，深圳這邊奮起直追，孟鐸攜手蘭佩率領球隊打出一波9-2的反擊波后將比分追至27-40。斯隆外線三分命中后幫助球隊穩住局面，不過此時深圳已經逐漸找回一些進攻步調，蘭佩再度上籃命中后，兩隊分差一度被縮小到14分。廣東仍舊打得有條不紊，半場結束廣東66-51領先深圳15分。

下半場，廣東再次發力，全隊打出一波8-2的攻勢后重新將分差拉開到21分。深圳這邊再次陷入得分低谷，命中率再次走低。廣東這邊絲毫沒有手軟，全隊在斯隆的帶領下繼續裡外開花，深圳一度僅靠蘭佩在勉力維持，三節結束廣東102-79深圳。

末節，深圳這邊仍在努力縮分，全隊回敬一波14-8的攻勢后一度將比分追至93-110。廣東重新加強防守，並拉開比分。隨著比賽時間的逝去，比賽已經徹底失去懸念，最終廣東以130-112大勝深圳，總比分1-0領先對手。

雙方首發：

廣東：趙睿 斯隆 任駿飛 周鵬 易建聯

深圳：帕戈 沈梓捷 李慕豪 顧全 何忠勉

傷停名單：

廣東：無

深圳：無

（小魚）