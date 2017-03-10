日期:3月10日，新疆男籃和遼寧男籃CBA半決賽首戰第三節最後一攻，大比分領先的新疆男籃進攻中險些出現失誤。亞當斯沖向中線將球救回后，當節比賽時間已經不允許他再運球了。亞當斯只能在離三分線外兩步的地方一記騎馬射箭，遼寧球員的飛身撲搶依然沒能阻止這記超遠三分命中。隨著籃球落袋，新疆隊將比分領先擴大到95-72，亞當斯也用這記神奇的投籃為自己第三節單節26分的表現畫上了一個完美的句號，場邊的新疆主場觀眾紛紛站立了起來為亞當斯加油叫好。

第三節比賽開始后，經過半場調整的遼寧隊一口氣將半場結束時18分的分差縮小到12分，正當新疆隊的球迷開始擔心的時候，亞當斯開始了他的神奇表現。他先是在進攻中完成了面對趙繼偉的一次一對一碾壓式進攻，亞當斯作勢突破，趙繼偉立刻後撤步準備應對他超快的腳步，但亞當斯立刻將球拉回，趙繼偉猝不及防，亞當斯在無人防守的情況下中投得手。

隨後的三個回合，亞當斯連續和布萊切做出配合，拉到外線的布萊切接連給籃下的亞當斯送出妙傳，亞當斯輕鬆在籃下打板命中。場上的分差重新回到18分。趙繼偉在防守亞當斯時吃到了個人的第四次犯規，沒法全力防守的趙繼偉讓亞當斯在進攻中更加如魚得水。

在亞當斯連續的里突外投之下，場上的分差不斷被拉大，遼寧男籃他單節26分的攻勢下早早繳械投降，最終亞當斯的個人數據停留在了全場43分8助攻6籃板5搶斷，成為了新疆男籃表現最出色的球員，球隊也以118-93輕鬆獲得了首場半決賽的勝利。

在新疆和遼寧的季後賽開始之前，外界普遍認為後衛位置會是遼寧唯一佔優的對位，亞當斯面對哈德森，趙繼偉和郭艾倫的輪番貼防不會佔到太多的便宜。常規賽新疆和遼寧兩次交手，亞當斯的表現只能說是一般。在去年11月27日兩隊的首次交鋒中，亞當斯28投只有8中，拿到24分。在今年1月22日兩隊的第二次交手中，亞當斯17投也只有6中，僅僅拿到16分。

誰也沒能想到半決賽的第一場亞當斯會憑藉單節的爆發性表現直接終結比賽，更讓遼寧的三大後衛無計可施。他的大爆發也會讓遼寧隊從下一場比賽起調整比賽的策略，到時亞當斯還能繼續今天這樣的神奇發揮嗎？（Eric）