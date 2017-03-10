CBA半決賽首戰，坐鎮主場的新疆最終以118比93大勝遼寧。第四節一次進攻中，周琦在轉身時肘擊趙繼偉，後者痛苦倒地。各為其主的哥兒倆，在最慘烈的角逐中，相愛相殺。

終場前10分07秒，周琦在底角接球，面筐強攻蘭多夫。就在他沿右側持球進攻時，快速回防的趙繼偉上前夾擊。周琦利用身高優勢高舉高打，然而正當周琦轉身的一剎那，他的手肘擊打到趙繼偉的面部，後者痛苦倒地。

趙繼偉在地上躺了許久，方才緩緩站起，此時的周琦已經跑回至本方籃下，遠遠望著痛苦不堪的趙繼偉。「哎，真是各為其主，」此役央視解說員楊健感嘆道，「這哥兒倆從小一起長大，從國少到國青都是好朋友、好搭檔，現在則是為了自己的球隊在場上拼殺。」慶幸趙繼偉傷無大礙，短暫休整之後重返賽場，並站至最後一刻。

周琦和趙繼偉之前的友情不必贅述，十余年時間都是好基友，可是最愛的人，也是傷害自己最深的人——上賽季季前賽，趙繼偉在與周琦爭搶籃板球，然而落地那一刻趙繼偉極為痛苦，賽后診斷為肩膀脫臼。趙繼偉回憶說，那是他第一次脫臼，「真的被嚇到了。」最好的朋友，最好的兄弟，卻兩次相愛相殺，實在令人唏噓不已。

只不過競技體育正是如此，賽場上的拚死搏殺才是尊重對方最好的方式。只是不知道，周琦賽後會如何向趙繼偉「交代」。

（JOE）