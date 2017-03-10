日期:3月10日消息，賈斯汀-羅斯已經決定不參加兩周后的世錦賽-比洞賽，因為他要潛心備戰大師賽並爭取首冠。

36歲的羅斯加入了好友亨利克-斯滕森的行列，斯滕森退出比賽的原因是對賽制不感興趣。

亞當-斯科特也有可能會選擇不參加世錦賽-比洞賽，而傳聞說瑞奇-福勒正在考慮之中。

「我要為奧古斯塔做最好的準備，那是72洞的比桿賽。」羅斯說，他之前已經4次在大師賽上進入前10名。

「比桿賽是比較有保證的比賽方式。雖然比洞賽的形式很有趣，但有更多的不可確定性。」

羅斯會參加大師賽前一周的休士頓公開賽做為熱身。

本周的威士伯錦標賽是球員們爭取進入世界排名前64，並獲得世錦賽-比洞賽參賽資格的最後機會。世錦賽-比洞賽將於3月22日開始在奧斯汀鄉村俱樂部（Austin Country Club）舉行。隨著羅斯和斯滕森的退出，世界排名會延伸到第66位。如果下周還有人退出，參賽選手世界排名還會繼續延伸。

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（Colleen）