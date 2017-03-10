日期:3月10日19：35分，2017賽季中超第2輪展開角逐，天津億利客場挑戰江蘇蘇寧，雙方0-0戰平。天津體育頻道足球評論員王寅初和前天津泰達球員王新欣對本場比賽進行了點評。王新欣稱首發15到20分鐘，可能對U23球員打擊更大一點。我們不是想辦法怎麼培養U23，而是想怎麼把損失降到最低。如果奔著贏球去，就很難考慮U23球員在場上了，因為他的進攻各方面是沒有競爭力的。

王寅初王新欣談雙方陣容——

王寅初直言：「蘇寧陣容也發生了不小的輪換。」王新欣表示：「這麼多人，調換位置，不是一個好的現象，把進攻好的球員都派到場上。米克爾站到了他很少站到的位置。」

王寅初王新欣談伊德耶——

王寅初表示：「他也是在英超踢過球。20場13球，進球率也是比較高的。伊德耶還是體系型球員，需要體系支撐。不是一個人能躺平後防線。」王新欣坦言：「拿球非常合理。在英超能踢上球的球員是好的球員。」

王寅初王新欣談江蘇蘇寧——

第18分鐘，張思鵬撲救脫手。王寅初直言：「今天，張思鵬有可能成為江蘇蘇寧後防線上的定時炸彈。多次出現判斷落點的失誤。張思鵬第二次撲球脫手，不可思議。」王新欣表示：「江蘇隊不傳給拉米雷斯的話，很難傳出來。這個守門員是挺容易出現低級失誤的。經常出現讓人很意外的失誤。」

王寅初王新欣談U23球員——

第21分鐘，陶源換下高天意。王寅初表示：「20分鐘就換人，對於崔龍洙來說相當於少了一張牌。你這個U23新政帶來的是連鎖反應，蝴蝶效應，對於主教練的臨場調度是非常考驗的。U23本身就浪費一個名額，替補席沒有外援了。這個U23政策出來之後，對隊員也起不到特別正面的作用。崔龍洙也是來安慰一下，不是你表現不好，是我壓力太大了。」

王新欣坦言：「我們不是想辦法怎麼培養U23，而是想怎麼把損失降到最低。如果奔著贏球去，就很難考慮U23球員在場上了，因為他的進攻各方面是沒有競爭力的。咱們那個時候可以上場，但不要固定一個時間。陶源這種隊員很有可能因為U23競爭，會變得更強，因為他後面有壓力了。因為成績，15到20分鐘，可能對U23球員打擊更大一點。也不知道上港今天換沒換人。」

王寅初王新欣談犯規——

第23分鐘，楊博宇犯規。王寅初直言：「他這是一個暗招。」王新欣表示：「這個動作是相當壞的，應該是一張黃牌。」

王寅初王新欣談江蘇蘇寧外援——

王寅初直言：「踢得有點悶，沒有特謝拉和R馬，蘇寧進攻也不行。」王新欣表示：「他們挺依賴這兩個外援，能力確實太強了。」

王寅初談陶源——

第78分鐘，陶源被主裁判出示一張黃牌。王寅初表示：「上手，公然挑戰裁判員的底線。」

（李哲）