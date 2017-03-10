日期:3月10日19：35分，2017賽季中超聯賽第2輪展開角逐，山東魯能主場2-1戰勝廣州恆大。山東電視台體育頻道足球評論員王湛和嘉賓李斌對本場比賽進行了點評。王湛稱定位球帶來轉機。佩萊不是下黑手的人。裁判確實不敢吹點球。塔爾德利是一把雙刃劍。李斌表示馬加特的換人收到了奇效。馬加特的魔鬼訓練這兩場是見到了成效。

王湛李斌談魯能變化--

王湛直言：「今天魯能進攻明顯提速。開場就很火爆。」李斌表示：「節奏非常快。」

王湛李斌談黃博文破門--

第6分鐘，金敬道手球。黃博文直接自由球，皮球打在李松益身上彈進球網。王湛表示：「小金進攻確實一般。小金非常積極，雖然是手球，但是飛身來封堵這個球。我們的人牆站的不是特別密。這是一個變向。王大雷也是沒有辦法，不能去怨隊員。開局先丟一個，需要先調整心態。丟球夠早，可能會打破主教練賽前的部署。黃博文到了恆大以後，包括大局觀、個人的發揮，穩中有升。」李斌坦言：「距離太近了。廣州恆大在能力方面確實比魯能要強，魯能沒有發揮出年輕隊員能跑、能拼這種精神面貌吧。」

王湛談塔爾德利--

第38分鐘，塔爾德利被對方斷球。王湛直言：「塔爾德利今天首發登場，很積極。塔爾德利拿球的時候，沒有注意身邊。」

王湛李斌談廣州恆大--

王湛表示：「廣州恆大抓機會的能力是非常強的。廣州恆大應變非常好，恆大進攻體系跟上個賽季沒有太大的變化，可能配合度比我們更高，更默契。恆大進攻的連續性是非常強的。恆大陳澤鵬今天發揮非常出色，在年輕球員的對比中，比崔巍要搶眼的多。」李斌坦言：「他三條線保持不錯。至少有兩三個接應。廣州恆大跟進非常快。廣州恆大對佩萊的貼身防守是成功的。」

李斌談郜林--

李斌表示：「郜林在本土球員裏面還是比較有特點的。」

王湛李斌談魯能問題--

王湛表示：「沒有辦法，我們進攻接應點太散。無效的傳遞太多，李松益在進攻上不是特別適合打邊後衛。是攻還是守，不是很統一。單純靠球員理解調整有難度。」李斌坦言：「魯能好像在跟著恆大節奏在走。丟球之後心態發生了變化。搶斷完之後失誤太多。」

王湛李斌談佩萊--

第40分鐘，馮瀟霆對佩萊犯規，領到一張黃牌。王湛直言：「這明顯是報復性的犯規。希望更多的是技術性對抗，這明顯是一個有意的犯規，而且是用鞋釘踢到了佩萊的頭上。佩萊不是下黑手的人。」

王湛李斌談吉爾破門--

第54分鐘，劉彬彬替補出場。第55分鐘，吉爾頭槌破門，扳平比分。王湛表示：「定位球，幫助魯能。我們在運動戰沒有明顯改觀的情況下，定位球率先帶來了轉機。恆大出現了漏人，這個點是非常好，吉爾無人盯防，把球頂進了死角。恆大下半場可能多少想收一收。」李斌坦言：「馬加特的換人收到了奇效。這個進球很提氣勢啊。」

王湛談爭議判罰--

第70分鐘，王彤在廣州恆大禁區內倒地，主裁判沒有判點球。王湛直言：「確實不敢吹啊。」

王湛李斌談塔爾德利破門--

第76分鐘，塔爾德利進球。王湛表示：「這是塔爾德利的特點。這是巴西前鋒天生的嗅覺。山東魯能2-1領先廣州恆大，我們這一刻等了6年，我們距離打破它還遠嗎？在看起來恆大佔優的情況下，我們抓住了恆大連續作戰，體能下降，佩萊發揮了支點作用，對方的這一次失誤就足夠了。塔爾德利及時跟進，打空門。中超聯賽對於恆大6負6平的紀錄，我們距離打破它不遠了。率先做出積極改變的人更容易受到成效。斯科拉里換下阿蘭可能略帶保守的變化，魯能抓住了這一點。下半場更符合斯科拉里說的國家德比的標籤。」李斌直言：「馬加特的魔鬼訓練這兩場是見到了成效。吳興涵、劉彬彬登場，讓蒿俊閔傳球點更多了。」

王湛李斌談周海濱--

王湛直言：「需要適應。」李斌表示：「個人能力，周海濱是沒有問題的。」

王湛總結比賽--

王湛總結道：「這場比賽我們等了很久，現場球迷用瘋狂迎接這一刻。塔爾德利是一把雙刃劍，他是一個影鋒，他不是一個很好的進攻串聯者。過早的換下阿蘭是一個讓他（斯科拉里）賽后後悔的決定。」

（李哲）