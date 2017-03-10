105學年度UBA預賽進行最後一階段的比賽，10日最後一場由地主醒吾科大對上世新大學，雙方皆在為本年度的保級做努力，世新靠著大五學長賴冠廷全場21分17籃板有效捍衛禁區，陳建銘全場16分帶領下，終場以68：56擊敗醒吾。

面對地主球迷這麼熱烈的加油，醒吾哪有要把勝利拱手讓人的道理，豐正凱、張書維上半場火力全開，尤其是張書維，第二節醒吾完全看他一個人表現，是醒吾上半場夠保持領先的關鍵。

世新大學長賴冠廷怎有讓學弟專美於前的道理，頻頻在禁區逞威，是上半場世新能夠緊咬比數的大功臣，上半場結束，醒吾以40：34領先世新6分。

下半場世新「雙衛」高國強、陳建銘發威，第三節陳建銘個人遠投近切、無往不利，接連砍分幫助世新超前比數，同時靠著禁區支柱賴冠廷捍衛禁區，連續送給醒吾兩記麻辣鍋，第三節終以48：46超前。

第四節雙方進入白熱化，互有領先，高國強此時扮演英雄，傳出幾次漂亮助攻，世新逐漸將比分拉開，最後因兩邊都進入加罰階段，世新球員不畏地主球迷的干擾，關鍵幾罰皆命中，世新帶走最終的勝利，保級關鍵戰獲得勝利。

世新教練何正峰對於這場比賽，從落後到超前，他表示：「我強調的就是防守，還是防守，畢竟我們的身材有優勢，希望可以往禁區做些強攻，今天贏球至少我們幾乎能夠確定保級。」

去年是前八強的球隊，今年有可能與八強無緣，何教練表示：「其實有這樣的結果，我們教練當然要負最大的責任，畢竟我們一開始調整得太快，但先前的五連敗，讓我們的信心受挫，畢竟我們前鋒的經驗較嫩，希望明年能夠收到優秀的選手，再打出好的成績。」

今天這場比賽表現相當亮眼的陳建銘，是來自松山高中的球員，今年大一就能上場比賽，陳建銘認為是教練對他夠信任，但他認為自己一開始有點放不開，後面覺得想通了，並且放開來打，今天才能有如此好的表現。