UBA／身為隊上老大哥 賴冠廷成為球隊橋梁NOWnews今日新聞 (2017-03-10 21:05)
世新大學在10日以68比56擊敗地主醒吾科技大學，為球隊保級之路增添許多保險，頭號中鋒賴冠廷表現搶眼，出賽35分鐘攻下21分、17籃板，並送出8記麻辣火鍋，攻守兩端都宰制禁區，引領球隊拿下勝利。
賽後賴冠廷表示自己是從防守做起，盡力做好教練所交代的工作，他也開玩笑地表示：「今天有認識的學長來看我比賽，當然要有好表現！」
世新在上學年度賽季隊史首度打進八強，本季狀況卻不盡理想，只能為了保住公開一級資格拚戰，對此賴冠廷表示賽季結果不如預期，難免會有所失望，但仍會打好每一場比賽，好好將自身經驗傳承給學弟們。
世新上季打入八強主力林柏偉、賴威丞、倪軍凱等球員都已離隊，為了幫助學校持續打出好成績，賴冠廷選擇多留下來一年，不過升上「大五」的他發現同期的隊友都不在身邊，不免還是會感到孤單。
「有時候還是會覺得滿寂寞的，以前一起扶持的隊友都不在了。」賴冠廷表示：「壓力也比以前大很多，以前有很多人一起扛、現在會覺得自己是隊上最老的學長，就要一肩扛起所有責任。」
身為隊上的老大哥，賴冠廷表示現在自己會主動幫忙教練分攤隊內事務，尤其會擔任起學弟和教練之間溝通的橋樑：「有時候學弟可能對於戰術上或是訓練上有問題，或者是自己受傷了，不敢跟教練說的時候就會讓我去跟教練溝通。」
已經大五的賴冠廷，剩餘的賽程也極有可能是他UBA生涯的倒數，對此他表示不會特別想太多，盡全力打好剩下的每一場比賽。
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