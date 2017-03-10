WBC／2發全壘打底定江山 日本取得預賽3連勝NOWnews今日新聞 (2017-03-10 21:23)
大陸隊本屆經典賽的最後一役，出戰B組霸主日本隊，在前3局就被對方轟出2支全壘打、打下5分大局，不過他們靠著拚勁以及腳程，在3局上得到本屆比賽的第1分。由於雙方實力有一段差距，因此這場比賽並沒有太強烈的緊張感，最終日本在6名投手把關下，終場是以7：1收下預賽3連勝，以全勝之姿出線。
大陸此役派出甘泉先發，僅20歲的他是中國棒球聯賽年度的三振王，不過對上亞洲霸主日本，顯然無法壓制武士們的火力，前3局就挨了2發2分彈，掉了5分退場，被對方狠狠上了一課。
不過接替甘泉投球的第2任投手孟偉強，反倒是在此役表現了自己不俗的投球實力，中繼投了4局，僅被對手敲出2支安打，投出2次保送和2次三振，丟掉2分都不是自責分，一度讓武士打線連3局掛蛋，展現自己「陸版大谷」的本色。
而大陸打線此役「破蛋」欲望強烈，前3局頻頻做壘上戰術，也確實收到了奇效，3局上在開路先鋒褚夫佳被保送上壘後，Joey Wong和張寶樹連續敲安，護送隊友回來得到本屆大賽的第1分。
而開賽沒多久就頻頻走馬換將的日本隊，則是藉著本場比賽讓一些板凳選手上來熱身，最終在6名投手輪流上陣下，以7：1輕鬆擊敗大陸，取得預賽第3戰、並挺進下一輪。
落敗的大陸隊，本戰之後也正式向「京奧時代」告別，包括攻防支柱張寶樹、主戰捕手王偉、投手陳坤等人，都將是最後一次參賽，因此今晚的比賽就是他們最終的舞台。不過在本屆的比賽中，投手甘泉、宮海成年齡皆在20歲以下，打線楊順意和孟偉強都是新生代的打擊好手，已經準備好接班，讓人看到未來的大陸隊的潛力。
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