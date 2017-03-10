日期:3月10日消息，「小鳥球（birdie）」一詞來源於美國俚語「bird」，意思是某些精彩的事情。

術語小鳥球是從二十世紀一十年代起，開始廣泛用於形容在一個球洞打出低於標準桿1桿的成績。

柏忌（bogey）是由英國所貢獻的高爾夫語言，而小鳥球是純粹的美國語言。美國甚至還有一塊匾記錄了小鳥球這一詞的誕生。

這塊匾在新澤西州亞特蘭大城鄉村俱樂部（Atlantic City Country Club）。

亞特蘭大城是非常受歡迎的度假村，有海灘，有木板鋪就的小道，也有很多的酒店。1897年當地經濟陷入困境時，當地商人聚起來商討解決辦法。

最終，他們決定把高爾夫球場修建成更有魅力的地方。最後的結果是，這座18洞球場的前九洞連同會所一起於1898年6月正式開放，正好趕上那一年的夏天。

俱樂部的修建很成功，當地能呼風喚雨的人物都去那裡會面。

至於第一個小鳥球怎麼出現，在哪兒出現，以及什麼時候出現的有幾種不同的說法。不過，大家達成共識的是：它是在這所俱樂部舉行的一場比賽打賭時產生的。

有的歷史說它是四人二球賽，也有的說是三人賽（three ball）。當其中的一名球員阿布納-史密斯（Abner Smith）把球打到距洞幾英寸的地方時，他稱其為『小鳥球（a bird of shot）』，並建議以後有人以低於標準桿贏得一個球洞時，他們就會得到雙倍的錢。

另外兩人也表示同意，從那時起他們就採用『小鳥球』來形容這樣的成績。

有的故事版本說它發生在2號洞，球員們同意下一次發生這樣的事就付錢。下一次則出現在12號洞，所以這是第一個『小鳥球』，而不是2號洞那個。

其他的歷史記載也有說原始的建議出現在12號洞的，當時史密斯打出第一個小鳥球。

不管怎樣，俱樂部對賽事的紀念方式是12號洞的石匾，現在那個地方成為練習果嶺。

俱樂部官方記錄的賽事日期是1903年，但一些歷史聲稱它發生的時間更早。

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（Colleen）