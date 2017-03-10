WBC／陸版大谷名不虛傳 主投3局未被敲安NOWnews今日新聞 (2017-03-10 20:26)
雖然目前仍以1：5落後，不過大陸隊在4局下換上孟偉強接替投球任務後，沒有在丟掉任何的分數，而且僅投出1次保送，沒有被日本武士們敲出任何安打，也證明自己「陸版大谷」的綽號不是叫假的，確實有一手。
大陸先發投手甘泉，在前3局慘遭日本打者們震撼教育，分別被小林誠司和中田翔各轟出1發2分彈，被敲出了5支安打，丟掉了5分。
不過在教練團換上孟偉強上場後，他徹底展現了自己投球的威力，利用最快可來到145公里的快速球，以及一顆不錯的變速球，僅用了42顆球就完投了3局，而且沒被敲任何安打，表現讓人驚豔。
孟偉強是大陸隊本次代表隊的主力四棒，具有不錯打擊能力的他，能投球、也能充當外野手，不過他真正的本職其實捕手，被日本媒體喻為「四刀流」型的選手，對他的身手相當感興趣。
但他這次經典賽的打擊發揮並不好，今天第4棒的位置也被那闖所取代，不過他本戰從牛棚出發，反倒投出亮麗的成績，在另一個舞台上表現了自己的價值。
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