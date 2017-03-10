經典賽 吳志揚：中華隊投手戰力有落差中央社 (2017-03-10 20:24)
（中央社記者李宇政台北10日綜合報導）世界棒球經典賽中華隊失利，各界檢討原因，包含中華隊的組成。中職會長吳志揚今天表示，好的投手徵召不太順利，導致戰力有落差。
經典賽中華隊吞下3連敗，下屆將從資格賽出發，總教練郭泰源今天回台時表示，選手徵召的確不順利，要再努力一下。
本屆經典賽，中華職棒大聯盟不參與組訓賽和後勤支援，中職Lamigo桃猿也表態不參加。
另外，多名旅美球員缺席，例如王建民、陳偉殷、胡智為、曾仁和、王維中等投手，因此克里夫蘭印地安人隊的右投江少慶，成為中華隊唯一旅美球員。
吳志揚認為，這屆硬要說有什麼的失誤的話，這幾年來，尤其投手訓練培養上可能有缺失，「好的投手太快去國外發展，然後在徵召上面不太順利，我覺得主要戰力差，是差在這一塊。」
對於中華隊的組成，吳志揚說，聯盟都是4個球團在決議，包含組隊等，都是大家一起，本來就不能強制球團或球員加入國家隊。1060310
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