【大成報記者吉雄世╱高雄報導】這次由高雄市原住民各族頭目組成聖火隊，其中由副總頭目陳貴仁擔任主火手，也同時為今年9月份以卑南族為主軸的高雄市聯合豐年祭開?序曲。高雄市府原民會主委谷縱．喀勒芳安表示，每兩年舉辦一次的全國原住民族運動會，聖火傳遞為最重要的指標性活動，除表現運動員的精神無遠弗屆外，自原鄉迎聖火火源更代表著將原住民生生不息的活力和對這片土地的感情散佈至全臺各地，有著絕對不可或缺的象徵意義106年全國原住民族運動會將於3月25日至27日在新竹縣舉辦，屆時除了有一般競賽項目外，將有許多原住民傳統體育競賽相繼登場如想觀賞不同於一般體育活動，體驗充滿原民色彩的體育賽事，歡迎至現場替本市原住民代表隊加油！相關活動資訊請洽本府原民會，