【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄市體育處繼去(105)年推出「跑出一片天─台灣地區路跑產業現況及趨勢研習會」，獲產官學及路跑團體各界矚目，體育處今年訂於3月25(星期六)於文藻外語大學行政大樓國際會議廳延續辦理第二屆跑出一片天研習會，持續關注路跑產業趨勢與脈動，邀請有興趣產官學界及跑友參與，即日起開放線上(http://bm.bais.com.tw/1703/)報名。根據運動筆記網站登錄路跑活動統計，105年度全台辦理路跑活動場次為758場，再創新高，超越104年的 740 場，但場次屢創新高下的背後，報名人數則呈現下滑趨勢，未來國內路跑賽事走向及挑戰為何?3月25日由高雄市體育處黃煜處長、新竹城市行銷處顏章聖處長、中華民國路跑協會陳華恆秘書長、台灣阿迪達斯何旭平副理，以「國內路跑賽事的前景與挑戰」為題深入探討路跑產業的未來。賽事不只是帶動運動人口，更帶動運動產品銷量，運動品牌廠商是如何順著這一波路跑熱潮，運用行銷煉金術來創造產品銷售及品牌忠誠，研習會當日亦請Garmin行銷部專員陳雪梅及大漢整合行銷楊欣樺總監分別以「Garmin的路跑創意解密」、「品牌的路跑行銷」為題做專題演講；另外，海外跑馬成為路跑新興趨勢，「一場海陸空的極限之旅-關島馬拉松」則由關島觀光局台灣區辦事處蘇泳如資深總監來分享海外馬拉松辦理經驗；最後，跑團是持續跑步熱潮的基石，跑團是如何經營讓會員持續跑步的熱情，請到台灣大腳ㄚ長跑協會楊基旺總幹事分享「跑團永續經營」。萬眾期待的運動筆記「2016台灣跑步大調查」，運動筆記創辦人姚焱堯將搶先在這場研習會公佈調查結果。5場專題演講、1場圓桌論壇，3月25日將帶給參加者滿滿的路跑知識大收穫。研習會限額 80 人，即日起開放上網報名(http://bm.bais.com.tw/1703/)，報名費300 元，會中、會後主辦單位備有豐富摸彩品，對路跑產業也興趣民眾，儘速上網報名。