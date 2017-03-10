「活水台灣」經典雜誌攝影展--預約台灣的美好未來大成報 (2017-03-10 19:51)
「宜居家園」試圖尋找美好生活的關鍵品質。從公園綠地、適當科技，到美感教育；從防災城市、低碳交通，到高齡者的健康促進，我們了解到，真正宜居的家園，必然是與環境對話，與地球共生。
「世界藍圖 台灣願景」經典在自己的土地上尋找先驅者的同時，也不忘探訪他山之石。「世界藍圖 台灣願景」鎖定生活日常、民主溝通、交通住居、能源環保、教育政策、高齡長照等攸關國家未來的議題，從台灣的處境出發，考察類似條件下，世界上其他國家是如何面對問題，並發展出自身的價值。
「餐桌上的真食」它是繼引發廣大迴響的《綠食堂》之後，經典針對食安問題，再度推出榮獲卓越新聞奬提名的力作。經歷食安風暴後，有些人開始瘋狂於所謂的有機食物。但，這樣就夠了嗎？還是吃飯不該只是張嘴、吞下而已？餐桌上的一切，關乎零售通路的強弱、糧食分配的正義、傳統市場與超市的拉鋸、有機認證的迷思、公平貿易的發展等諸多議題；同時也是一場從自身飲食行為出發，探究食品鏈裡的「吃」、「煮」、「買」、「種」等階段的究竟之旅。
「愛善為寶」共分為台灣、中國大陸，與國際等三篇，廣述慈濟基金會五十多年來，跨越空間、國籍、人種與膚色的界限，海內外援助的大小事記。五十年，是人生的半百，少有人像慈濟人一樣，一本初衷，以無緣大慈、同體大悲的心理，堅持走在孤寂的行善道路上。愛善為寶在陳述歷史同時，也賦予了時代意義。
「活水台灣」經典攝影展，以關懷土地、綜觀世界的系列照片為主軸，將自03月10日起至03月26日止，在臺南文化中心戶外廣場展出，歡迎眾多熱愛人文與藝術的朋友，一起分享包括宜居家園、藍圖願景、真食餐桌與愛善為寶在內的經典之作。
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