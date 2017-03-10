UBA／蘭陽小跑車再出發 誓言替輔大爭取好成績NOWnews今日新聞 (2017-03-10 19:30)
去年未闖進八強的輔仁大學，今年重新整頓旗鼓後，目前在預賽排名前四名，有望再度闖進八強，曾在HBL賽場上上演抄截大三元的「蘭陽小跑車」賴廷恩，希望這次能夠做好自己的本分，好好面對接下來的八強賽。
面對去年的失利，今年有望再度闖進八強，賴廷恩表示：「其實這次輔大很幸運，收到了幾個即戰力，像是曾祥鈞、吳季穎等等，雖然今年梁振宇沒打了，但是禁區有了曾祥鈞，我們禁區還是有一定的優勢，有了去年失敗的經驗，今年會打得更小心。」
至於賴廷恩也點出球場上的問題，他認為球隊有時候在贏的比較多的時候，容易失去專注力，希望未來在八強賽，還有最後幾天的調整時，能夠改善這樣的問題。
至於面對之後的八強賽，賴廷恩說會回去再多檢討，把最後幾場表現比較不好的地方做改進，然後好好面對比賽，希望今年能夠替輔大爭取到好的成績。
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