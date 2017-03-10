沒想到用這樣的方式結束！陸日大戰4局上日本對換下先發的武田翔太，改由藤浪晋太郎接手投球，不過控球一向不穩的他，在2出局後對大陸先發捕手王偉投出了觸身球，讓後者在下一個半局只能黯然退場，結束了他征戰多年的國家隊生涯。

王偉是大陸隊經典賽的四朝元老，也是多年來國家隊的主戰捕手，拿下過中國棒球聯賽的全壘打王，還曾在經典賽對日本隊王牌上原浩志敲出追平比數的全壘打，具有一定的長打能力。在國內棒壇非常具有影響力，

由於王偉被藤浪所擊中的球，是一顆96mph的速球，因此他在當下也痛苦的倒地不起，教練團因為擔心他的傷勢，因此將他提前換下場，也就此結束他的經典賽生涯。

比賽目前進行到５局下，日本隊靠著小林誠司和中田翔的2發全壘打，以5：1暫時領先。