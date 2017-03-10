南華大學國際系匯聚專家學者談「展望2020年的中國大陸」



(中央社訊息服務20170310 18:21:30)南華大學國際事務與企業學系於今天舉辦「2017年中國大陸研究暨『展望2020年的中國大陸』」學術研討會，匯聚上百位海內外中共研究的專家學者，共同研析未來兩岸關係發展及中共政局走向，討論議題聚焦於「展望2020年的中國大陸」，與會之專家學者亦針對中共自習近平主政以來的各項重大政策、改革所產生的影響，與相關各方的可能回應，分別從政治、經濟、社會、軍事、外交、兩岸關係等面向切入，進行深入探討與學術對話，行政院大陸委員會、財團法人近代法制基金會更特別贊助此次研討會正值中共十九大即將召開之際，兩岸關係也日益緊繃，因此，專家學者們針對各個議題皆熱絡研討與交流，希望能夠研擬出有助於未來兩岸關係發展的方針，以做為台灣公私部門制定大陸政策時的參考。當天也特別邀請亞太和平研究基金會執行長林文程蒞校演講，談「川普的外交戰略與兩岸關係」，深獲迴響。 南華大學行政副校長林辰璋主持開幕式時表示，兩岸關係的發展不僅是國人關心的議題，亦受到全球矚目與關切，林副校長認為教育是無國界的，近年來南華大學不僅與中國大陸地區的高等教育體系有良好的合作與交流，兩岸關係的升降，不但影響兩岸關係，也影響兩岸學生的交流，對兩岸教育體系未來的合作也有極大的影響性。



南華大學國際事務與企業學系主任張心怡指出，此次研討會除了國內專門研究中國大陸的一流學者參與外，亦有來自日本、印度、越南及中國大陸的學者專家與會，提交的論文都十分精彩，必能使與會來賓及同學獲益良多。自2013年以來，南華大學國際事務與企業學系每兩年舉辦一次針對中國大陸之研討會。



2013年的研討會以「習李掌舵下的中國大陸」為主題，2015年的研討會則是探討「習近平主政兩週年下的中國大陸」，今年的研討會的主題則是設定為「展望2020年的中國大陸」，以持續追蹤觀察並展望習近平主政下，中國大陸的各方面前景。 本次研討會，與會的專家學者除了針對中國大陸的政治、經濟、社會、軍事、外交、一帶一路與歐亞合作等議題進行廣泛研討之外，亦舉行「圓桌論壇」，以促進與會學者更密切的交流，期望藉由這次的研討會，使海內外學者分享研究成果，讓社會大眾瞭解中國大陸的現況與發展，並提供公私部門對中國大陸之政策建議，也藉此機會培養中國大陸研究相關領域之青年後進。



訊息來源：南華大學



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