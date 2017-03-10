歌仔戲為一生的恩人 榮耀歸於歌仔戲 《福祿人生》-歌仔戲藝師呂福祿先生紀錄片首映



(中央社訊息服務20170310 17:49:40)國立傳統藝術中心於今天下午2時，在臺灣戲曲中心舉辦《福祿人生：歌仔戲藝師呂福祿先生紀錄片》首映會。《福祿人生》是國立傳統藝術中心為第26屆傳藝金曲獎「戲曲表演類特別獎」得主呂福祿先生所製作之紀錄片，由國內知名紀錄片導演曹文傑女士所拍攝。本次首映會現場演出《曲判記》經典段落，並以首映會方式完整播映該紀錄片，主辦單位也特別舉辦了一場好友會，由呂福祿先生的多位好友──王金櫻、孫榮輝、呂瓊h、徐亞湘等人，一同暢談呂福祿先生的藝人藝事，活動結尾並安排臺灣戲曲學院歌仔戲學系學生向呂福祿先生獻花致敬，象徵歌仔戲的薪傳、生生不息。該紀錄片將於3月10日(五)17:30於公視三台首播、3月11日(六)14:30於公視二台播出，歡迎民眾收看。



今年86歲的呂福祿，搬演歌仔戲七十餘載，以反派老生形象著稱。父親呂建亭是京班武生，曾經是上海名武生「蓋叫天」的下手。1924年隨京班從大陸到臺灣演出後留台。呂福祿15歲起隨兄長在台北大橋頭復興社歌仔戲班演戲，他的從藝過程歷經內台歌仔戲、賣藥團、外台歌仔戲兼任台語片的武行演員與劇場歌仔戲。呂福祿代表了傳統藝人的某種類型，一個外省人在臺灣的種種處境，呈現了時代的縮影，他的劇藝生涯宛如一部臺灣近代戲劇發展史。



靠歌仔戲養活一家三代的呂福祿說：「從我爸爸開始就吃歌仔戲飯，歌仔戲把我養大，歌仔戲對我有很大的人情，所以歌仔戲有什麼困難，我就想盡辦法去讓它周全。」為了將所知的歌仔戲傳承下去，呂福祿近年致力於歌仔戲的口述歷史。



國立傳統藝術中心主任吳榮順致詞時表示，傳藝中心自2014年起接手舉辦傳藝金曲獎，為推廣得獎者的藝術特色與生命經驗，特別以傳藝金曲獎「戲曲表演類特別獎」或「年度最佳演員」得獎者為對象，規劃出版「傳藝金曲藝師生命紀實系列」影片，介紹藝師們的技藝特色及重要代表作品，希望用影像美學傳揚傳統藝術的美好，讓傳統藝術在當代發光發熱。本影片為國立傳統藝術中心完成的第一部歌仔戲藝師紀錄片，未來傳藝中心將持續進行各項傳統藝術調查記錄與出版工作，讓更多人認識臺灣的傳統藝術與藝人。



此次活動開場邀請到優秀年輕歌仔戲演員古翊汎、劉冠良、林祉淩等人演出《曲判記》之辭別，這齣折子戲是由呂福祿好友—已故歌仔戲編導石文戶之女石惠君女士所策劃，以演出呂福祿經典戲齣片段，向呂福祿致上最深的敬意。活動中也安排好友會，邀請多位呂福祿在傳統藝術界及學界的好友，包括資深歌仔戲演員王金櫻、一心戲劇團團長孫榮輝、台北藝術大學戲劇系教授徐亞湘、國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系講師呂瓊h等人，從同行好友、演員後進與研究者等不同角度暢談他們眼中的呂福祿與他的歌仔戲藝術。活動也邀請到臺灣戲曲學院師生共同參與，向呂福祿獻花致敬，象徵歌仔戲的薪傳，生生不息。



《福祿人生》紀錄片將於3/10(五)17:30於公視三台高畫質無線數位頻道首播，3/11(六)14:30於公視二台播出，未來將不定時播出，播出資訊詳見國立傳統藝術中心官網www.ncfta.gov.tw。(廣告)



訊息來源：文化部