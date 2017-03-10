周定山文物首次完整呈現國人面前



(中央社訊息服務20170310 17:50:33)國立臺灣文學館即日起推出最新展覽「一吼定江山：周定山捐贈展」，讓民眾藉由展覽了解這位名為「定山」、號為「一吼」的文學先賢，認識周定山橫跨日治到戰後數十年的創作歷程與文學世界。此展覽的文物皆為首次展出，十分珍貴，完整呈現他在坎坷際遇中仍對文學抱持熱情、對時事進行深刻觀察並展現高度的自我期許，也看到一個知識份子身處殖民政權下，對時局及趨炎附勢者的批判。展場規劃許多互動遊戲，讓民眾更易親近文學，展期至2017年8月27日，於臺文館2樓展覽室E展出。



此次展出，緣起於2013年潭美颱風肆虐，周定山位於鹿港金盛巷的老宅倒塌，家屬從風雨中搶救出周定山文物，並將文物捐贈給臺文館，以獲得妥善保存。周定山家屬觀展時十分感動，周定山四子周至一並表示：看到親人文物擺在國家殿堂展覽，感動之餘也感受到臺文館的用心。



臺文館廖振富館長表示，周定山出身文風鼎盛的鹿港，他與同世代的鹿港文人莊垂勝、葉榮鐘、洪炎秋交情匪淺，也都同樣對臺灣文化、臺灣文學有相當的貢獻。但是比起上述三人，周定山的遭遇似乎更為艱辛坎坷，期待透過這次展覽，讓大家有機會深入認識這位值得尊敬的臺灣作家，也藉此機會特別感謝周定山家屬對本館的信賴，希望周定山在天之靈有知，能對這份遲來的肯定，引以為慰。



展覽以「山」作為整個展場的意象，述說他不間斷創作，如山一般的堅定意志，並充分展現不被現實所擊敗的精神。包括「生平際遇」、「多元作品」、「繽紛才藝」、「文心會友」四個展區，內容涵蓋周定山一生重要經歷；呈現「文學要為大眾發聲、文學必須反映民間疾苦」的創作態度；以及珍貴作品手稿；積極參與文壇活動的廣泛交遊；另有墨蟹圖、書法、手刻印章、經營中藥藥材行時所留下的藥秤與醫書等文物，展現文字創作之外的多彩面向。



展區特別設計互動區，其一為模擬造句，邀請觀眾參考周定山所書「生存權是人類之天賦，欲爭生存權，非求智識與團結不可」語句，以相同造句的方式，在「○○○是人類之天賦，欲爭○○○，非求○○與○○不可」的紙片上，填入自己認為適切的字詞，並貼在展區入口的山牆上，透過親身思考及書寫過程，更進一步理解周定山的創作態度。其二是對症下藥，對於有中醫素養的周定山來說，或許醫病與救國的道理也有相通之處，因此在展場裡特別設置一個有中藥櫃，六個抽屜代表不同症狀，內有相對應的詩句，希望讓觀眾在會心一笑之餘，感受詩是人生良藥的真諦。還有把周定山所繪之墨蟹，藉由民眾手掌滑動賦予動態生命的設計。展覽相當精彩，歡迎民眾踴躍觀展。



訊息來源：文化部



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