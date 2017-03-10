樹德企業打響綠色小巨人企業品牌 吳明機處長按讚中央社 (2017-03-10 17:10)
樹德企業打響綠色小巨人企業品牌 吳明機處長按讚
(中央社訊息服務20170310 17:10:02)經濟部中小企業處處長吳明機於9日至總部位於台中溪南純樸小鎮的「樹德企業」參訪。「樹德企業」成立已47年，在二代吳宜叡總經理的帶領下，成功轉型為綠色企業。從最初的機械加工、塑膠射出，至今成為重視環保、重視員工、重視企業社會責任的「收納大王」，從「設計」再出發，以三大品牌，主打三大對象，投入工業五金收納、辦公居家用品、文具用品開發，現今，已是國內最完整、最大的收納、整理用品開發與製造業，企業形象與產品已成功打入日本、歐美、紐等全球70餘國。
樹德企業透過經濟部中小企業處「中小企業綠色小巨人輔導計畫」，由塑膠中心輔導協助，完整建置全廠全產品碳、水足跡揭露，透過行銷團隊的加入，讓企業在市場間建立獨特性，獲獎無數，更積極落實永續發展的企業文化。未來，規劃在南崗工業區斥資約6,000萬美金，打造一座綠色夢工廠，結合澳、美、加、日等全球各地設計師、建築師，共同實現夢工廠，持續以護山育林、淨灘、義賣等具體行動愛地球，也為台灣這片土地深耕與付出。處長吳明機大力肯定樹德企業在台投資的決心，希望企業朝上市櫃目標，克服二代接班的困難，也對樹德企業在地精神與努力，讓台灣中小企業的隱形冠軍，在每個角落發光大大按讚！
訊息來源：財團法人塑膠工業技術發展中心
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