義陣天下來內門 守護家園舞宋江 宋江好漢在高雄 義守宋江∼呼哈!



(中央社訊息服務20170310 16:33:32)2017年全國高中職暨大專院校創意宋江陣大賽如火如荼開賽，義守大學宋江陣以「義陣」打出名號，也如願打進決賽。決賽將於明(11)日 14:00-17:00在內門南海紫竹寺廣場舉行，三立電視台將實況轉播賽程。高手如雲，比武過招，義陣mix-廿四節令鼓-鼟鼓，表演賽事精彩可期，來自全國的隊伍相爭百萬冠軍獎金，讓我們同心為義守加油打氣！ 以義大休閒管理系為主力，負有文化及觀光使命的義守大學宋江陣成立至今第9年，在保存、傳承重要民俗技藝的方向下，亦發展出創意的想法，讓傳統的宋江陣更有可看性。今年加入被列入馬來西亞華人文化遺產之一的廿四節令鼓-鼟鼓，同時義守大學電影與電視學系也跨刀相挺，融合戲劇效果，期待今年順利達陣。



帶隊的休管系陳嫣芬老師說，從初期20人不到發展至今70多人的陣頭，非常感謝休管系與指導教練洪崇仁、黃文忠和林文凱以及義守大學不吝給予的大力支援與協助，也因此團員們奪冠的企圖心更加強烈！一路相伴練習的休管系助理教授吳宗霖說，義陣的每一位成員不分男女皆熱血投入，練習過程中兵器對打劃出的皮肉傷，還來不及結痂，就又返回到場上繼續練習了，態度令人動容。



「義陣」中的大四顏家齊與大三周廷遠表示，在參與總統就職慶典的演出後我們隊伍信心倍增，長時間的練習不但紮實各套陣法，更培養團隊兵器對打的默契。大二總召田秉軒說，每個人都代表著一個位置、一項兵器，缺一不可，三年手持雙斧的吳鈞益副召也說，這就是團結與責任感，宋江陣中的核心所在，亦是休管系辦學使命。



世代交替的傳承，沒有讓曾經示微的宋江陣文化消失，藉由年輕世代的創新創意，賦予傳統藝陣新生命、在地文化新氣象。



訊息來源：義守大學



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