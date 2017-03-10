城市大學企管系「2016年專業英日文詞彙與聽力大賽」表現優異中央社 (2017-03-10 16:22)
城市大學企管系「2016年專業英日文詞彙與聽力大賽」表現優異
(中央社訊息服務20170310 16:22:02)「2016年專業英日文詞彙與聽力能力大賽」在大學院校、高中職學校及新增之國中組與教師組等合計超過 130 所學校，選手人數約達近3萬參與， 終於在106年1月23日的全國總決賽與頒獎典禮中畫下完美句點。 臺北城市科技大學企管系鄒偉基副教授長年培訓學生進行各類專業詞彙之模擬練習，終於在此年度盛事~全國賽中再創佳績，企管系學生榮獲「大學(專)院校-商業與管理項目--專業英文詞彙組團體獎」季軍、「大學(專)院校-職場與生活英文項目-專業英文聽力組團體獎」亞軍；鄒偉基副教授亦榮獲「大學(專)院校--職場與生活英文項目--專業英文聽力組教師組個人獎」季軍及「大學(專)院校--商業與管理項目-專業英文詞彙組教師組個人獎」亞軍及「專業英日文詞彙與聽力能力」推廣貢獻獎 。 本次賽事特色乃以資訊類、餐飲類、觀光類、醫護類、商管類、電機電子類、機械類、汽車類、多媒體設計類、教育類、美容彩妝類等十一項行業之專業英日語的關鍵字詞為比賽主題，對於實用性、學習效果與接受度均獲得眾多師生的肯定。
訊息來源：臺北城市科技大學
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