IRONMAN 70.3 Taiwan及5150國際鐵人三項賽事18日登場 台9及台11線部份路段將實施交管



(中央社訊息服務20170310 15:51:05)今年開年後台東地區第一項大型體育運動賽事-「2017 IRONMAN 70.3 Taiwan及5150國際鐵人三項賽」，本(3)月18日起一連兩天在台東縣林公園活水湖等舉辦，計吸引了來自37國超過近3000名選手報名參與，今年賽事並首度將南迴線納入競賽路線，屆時台11線海岸公路及台9線三和路段將實施交通管制，希望鄉親及車輛駕駛人注意交通路線管制及遵行指揮。 台東縣府觀光旅遊處表示，本項賽事已連續7年在台灣舉辦，看中風光明媚、氣候宜人的台東縣，於去年首度移師台東，冀望透過國際賽事的規格融入媲美國際級賽道的台東，讓世界各地選手及台東民眾享受國際級的鐵人三項盛會。由於去年的比賽獲得國內外參加的選手不錯好評，今年中華民國鐵人三項運動發展協會再次與台東縣政府合作，並將於18、19日一連兩天在台東活水湖、東海岸、南迴線及台東市區舉行，分為51.5公里標準組、兩鐵(路跑、自行車)、IRONKIDS小鐵人賽事，以及70.3 Taiwan (113公里)長距離組賽事，其中18日的比賽有來自27國1164位選手參加、19日的70.3 Taiwan則有37國1709位鐵人挑戰，連同選手家屬，預計有超過5千人湧入台東。 2017 IRONMAN 70.3 Taiwan及5150國際鐵人三項賽，今年首度將台11及台9線臨海路與知本、太麻里三和等地納入競賽的路線，縣府希望拓展當地的知名度及宣導美麗景觀。為使比賽順利進行，14日至19日台東大橋至活水湖段的台東大堤為停放自行車的轉換區，將進行雙向道路封閉管制；18日上午6時至上午9時30分、19日上午6時至中午12時，自行車競賽路線（台11線中華大橋至興隆國小，以及中華大橋往南臨海路至太麻里鄉三和海濱公園的台11與台9線路段，將進行實施交通管制，請用路人行駛於此段時，小心駕駛），其中19日活水湖至三和海濱公園靠海兩線道路將進行封閉，另一側進行調撥，台11線海濱側住戶，請走大同路等管制道路進出，原走中華大橋之車輛，則改走台11線花東海岸公路，請於相關管制時段依照員警指示，敬請民眾及駕駛人能注意選手安全，造成不便請見諒。



訊息來源：台東縣政府



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