國父孫中山先生逝世92週年紀念植樹活動 感謝民眾熱烈響應



(中央社訊息服務20170310 15:36:09)「國父孫中山先生逝世92週年紀念植樹活動」將於106年3月12日（星期日），在文化部所屬國立國父紀念館東側臨逸仙路之園區南段綠地舉辦。感謝民眾熱烈支持響應，目前報名組別已額滿，參加人數約300人。



國父孫中山先生於民國初創時就曾主張：「造林是民生建設的重要項目」。106年3月12日為國父逝世92周年紀念日，國父紀念館特別規劃一場「富『桂』迎春•『樹』造幸福」的百人植樹活動。該項活動延續105年「富『桂』迎春•『樹』造幸福」之主題，邀請情侶、夫妻、親子、朋友等100組來賓到國父紀念館種下愛的樹苗，創造美好環境與珍貴的記憶。105年在該館東側臨逸仙路之園區北段綠地舉辦，今年則接續在同樣路段之南段舉辦該項活動。今年參加的人員有母女、情侶、全家福，還有幼兒園老師帶著學生，共同在植樹節當天於國父紀念館親手種下桂花，既可增加親子感情，又為生態盡一份心力，不僅日後讓每位來館的民眾，呼吸到桂花的清香，並傳達出該館「濃濃人情味．淡淡桂花香」的理念。



該活動將於3月12日國父逝世紀念日 (植樹節)上午10時30分舉行，活動內容除了種樹，推廣「迎春種樹，珍惜環境，創造幸福」的理念，現場並備有祈福卡，讓參與來賓寫下祈福語。歡迎民眾當天共同參觀植樹活動，林務局及該館在現場將提供杜鵑及桂花等花苗分送給在場的民眾，讓喜愛花木的民眾攜回種植並美化其住家環境。相關資訊，請逕上國立國父紀念館全球資訊網網站http://www.yatsen.gov.tw查詢，或電洽該館服務臺(02)27588008分機545、546及相關業務承辦人分機523、715。(廣告)



訊息來源：文化部



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