熠藝－工藝新趣成果展



(中央社訊息服務20170310 15:33:45)近年來，「設計」領域大放異彩，充盈於人們的日常生活。設計是一種生活方式，也是一種生活態度，透過設計，讓我們的生活處處充滿驚奇。工藝與設計，幫我們尋找出解決生活問題的方法，並且實現了各種可能性，將實用性與美學真切的建構在日常生活之中。



文化創意也是近幾年備受重視的一項議題，透過文化與創意的手段，以精湛的工藝技術與頂真的工藝精神，來承接歷史文化的脈絡，並實現傳統工藝的創新發展，是當前臺灣工藝得以走向國際，跨越不同文化而得到認同的主要因素。



國立臺灣工藝研究發展中心自2008年開始執行工藝新趣計畫，希望藉由臺灣工藝之家藝師或國家工藝成就獎得主精湛的工藝技術及豐富的創作經驗，鼓勵國內藝術設計相關科系學生積極投入工藝產業領域，提供一個傳統與創新接軌的介面。截至2016年，共計補助33所大專院校，38個系所，116組學生團隊，開發515組件創新工藝作品。其中參與開發之26件作品參加國內外各項工藝競賽（如新一代設計競賽、學學獎、烏克蘭發明獎、紅點設計競賽、IF設計競賽或OTOP等文創競賽）皆獲得優良佳績，並且陸續參與國內外各項設計展覽(如法國巴黎家具家飾展Maison & Objet、深圳國際家具展、米蘭設計展衛星展、英國tent london展、北京國際三年展、上海國際時尚家居用品展、日本大阪「生產工藝design craft」展、台北設計大會等)，都獲得參觀民眾良好評價，大大提升臺灣新生代學子在國際設計舞台的能見度。



工藝中心主任許耿修表示，為展現「工藝」與「設計」計畫加乘的效益，特規畫3月11日至4月9日於臺北當代工藝設計分館三樓，展出「工藝新趣」歷年精選之年輕設計人才所開發之創新工藝產品，並邀請曾經參與過本計畫，後續成立創新品牌的團隊，展出其具代表性之產品，透過工藝教育的紮根工程，期待這群年輕一代豐沛的創意能量，能讓臺灣工藝文化再度受到矚目。(廣告)



展訊連結: http://event2.culture.tw/NTCRI/portal/Registration/C0103MAction?actId=70031



展覽名稱：「熠藝-工藝新趣成果展」展覽時間：2017年03月11日至2017年04月09日開放時間：週二∼週日09:30－17:30 (週一休館)展覽地點：臺北當代工藝設計分館3樓（臺北市中正區南海路41號）臺北當代工藝設計分館官方網站：http://taipei.ntcri.gov.tw/ 臺北當代工藝設計分館粉絲團：https://www.facebook.com/taipei.ntcri/



訊息來源：文化部



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