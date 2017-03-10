常玉悠遊卡禮盒組11日限量發行!



(中央社訊息服務20170310 15:33:06)今年適逢常玉逝世50週年，擁有常玉經典作品的國立歷史博物館於3月11日盛大展出「相思巴黎―館藏常玉展｣，同時在開展這一天與悠遊卡公司共同推出限量常玉悠遊卡禮盒組，讓民眾在日常生活中就能輕鬆擁有常玉的美感生活。



常玉（1901-1966）為民國初年留學法國學習美術的畫家，一生旅居於巴黎異鄉，並未進入正式的美術學校習畫。其畫風以中國水墨寫意融合西方野獸派的簡潔強烈特質，慣以平塗單純色彩及簡約的線條構成畫面，開創出非常清晰獨特的個人風格。這次發行的「典雅東方」及「曠野寄情」2款悠遊卡禮盒組，分別選自常玉的花卉靜物及風景動物系列，每一組內含2張悠遊卡，其中的「菊」已列為重要古物，畫作構圖簡潔、色彩對比強烈，展現中國以「菊」象徵文人氣節之傳續，同時也將東方裝飾性融入於現代創作中，為常玉靜物畫中之代表作。



這款悠遊卡禮盒包裝採用日本紙材，封面以玫瑰金燙金，整體設計簡約具質感，限量發行值得珍藏。



商品資訊：●『常玉悠遊卡-曠野寄情』包含『長頸鹿』(館藏編號26876) / 『馬』(館藏編號26883)兩張卡，限量發行2000套，每套售價390元。●『常玉悠遊卡-典雅東方』包含『菊』(館藏編號26893) / 『荷』(館藏編號26905)兩張卡，限量發行2000套，每套售價390元。



購買地點：國立歷史博物館一樓商店、悠遊SHOP shop.easycard.com.tw洽詢電話：02-23819386



訊息來源：文化部



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