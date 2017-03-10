盛治仁赴聖約大開講 期勉同學培養跨域及跨業能力



(中央社訊息服務20170310 15:32:12)由聖約翰科技大學、國立高雄應用科技大學及芳成工業股份有限公司共同舉辦的「休閒養生餐旅創新全國教師研習營」今（10）日登場，高應大楊慶煜校長、芳成工業江宗澤總經理、中華民國旅館經理人協會張明琛理事長…等各界貴賓出席開幕。主辦單位邀請雲品國際股份有限公司盛治仁董事長，以「觀光產業跨國發展與創新挑戰」為題進行演講，分享雲朗集團如何跨國經營觀光產業，及以休閒養生為核心的創新發展。盛治仁說，服務業最迷人的地方就是「以每一天的努力，創造客人一輩子的回憶」，他期勉同學無論未來從事哪一種行業，都要培養自己跨域及跨業的能力，因為這是企業所需要的人才，希望同學積極發展興趣、廣博閱讀，儲備未來面對世界急速轉變的能力。



「各行各業都要面對轉型的挑戰」盛治仁董事長引述比爾．蓋茲的話表示，現代年輕人面臨的挑戰越來越大，同學大一所學的東西，到了大四可能已經過時，未來兩年科技發展的速度超越過去10年，例如：無人車上路後，計程車產業就會不見；「餓了嗎」訂餐APP平台出現後，連帶也衝擊到泡麵產業。雲朗集團在4年前已經有這樣的危機意識，因此當兩岸開放觀光、所有人都在投資興建飯店時，雲朗已經為分散風險積極找尋出路，將雲朗集團轉型為國際飯店集團。面對消費者習慣的改變，也適時調整運作模式，例如：將雲品飯店的資訊架構打掉重練，將office作業系統換成Google雲端協作，將飯店轉型為集合飯店與餐飲的集團。



盛治仁說，雲朗觀光以「創新」及「文化藝術」作為集團核心價值，從自己的觀察思考發想，重視科技化、國際化、產品與服務的差異化，因此他們調整制度，推動獎勵機制，鼓勵員工創意提案、召開主管創意發想會議、進行餐飲廚藝PK及各館總經理拿手菜PK…等活動，經過時間的累積，讓員工的創新思維產生質變與量變，促使集團產生良善的變化。例如：員工們積極策劃萬聖節、復活節、聖誕節…等節慶活動，提供創意甜點、調酒、漢堡形狀的割包、黃色小鴨造型的甜點…等等，讓客人從中獲得驚喜與期待。盛治仁說，飯店這些溫馨的舉動不是為了賺錢，而是一種態度的宣示，讓主廚們動腦筋想花招，因為有壓力而得到進步。



盛治仁以花蓮翰品酒店為例，他們希望員工的創意想法能夠在第一時間得到釋放，因此他們與幾米藝術結合，將中信飯店規劃成幾米主題飯店，賦予老舊飯店新的生命。該飯店被全球最大的知名旅遊網站tripadvisor評選為全世界第14、亞洲第1的親子飯店，這是該集團走出獨特主軸，吸引親子客層的最好例證。盛治仁說，他們希望「以每一天的努力，創造客人一輩子的回憶」，期勉同學要積極培養自己跨域及跨業的能力，以面對未來世界的急速轉變。



訊息來源：聖約翰科技大學



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