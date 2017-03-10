臺東新成立美術館遊戲場 台東縣警局婦幼警察進行兒童保護宣導中央社 (2017-03-10 15:16)
臺東新成立美術館遊戲場 台東縣警局婦幼警察進行兒童保護宣導
(中央社訊息服務20170310 15:15:52)台東縣政府於美術館旁兒童公園新成立遊戲區，假日期間許多家長帶孩童前往遊戲，臺東縣警察局婦幼警察隊特別利用假日到現場，在美術館遊戲區進行兒童保護的宣導，向家長宣導由於遊戲場範圍較大，要記住不要讓兒童離開自己的視線範圍，也向兒童宣導當遇到危險時可以大叫或是請周遭大人求助幫忙，希望透過宣導可以預防我們的兒童受到傷害。
在遊戲區家長對婦幼警察進入到遊戲場宣導兒童保護的內容，表示相當開心並肯定婦幼警察進行的宣導，婦幼警察在對兒童進行宣導時，也提醒兒童當有陌生人想拿食物或是玩具進行收買時，一定要拒絕並請求大人幫忙，並請幼童注意不要單獨到遊戲場避免發生危險，也提醒家長在家中也要注意孩童的行蹤，避免到危險場所進行遊玩，以預防意外的發生。
警方也呼籲，家中有較年幼的孩童，一定要特別注意孩童的安全，切勿將六歲以下的幼兒單獨留置在家中，而外出時別單獨將幼兒留在車上，以預防意外的發生，婦幼警察希望透過宣導的方式和家長共同守護孩童安全健康成長。
訊息來源：台東縣政府
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209896.aspx
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