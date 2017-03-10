元培校友顏玉秋與班導師葉璟萱師生情在此展出表現無遺



(中央社訊息服務20170310 14:45:08)元培醫事科技大學醫檢系第14 屆校友顏玉秋緣起青花瓷與書法展，在光宇藝術中心展至4月14日，班導師葉璟萱從介紹她回校參展及校友回來看展都會抽空前來關心與接待，葉老師表示，此屆校友也是她畢業第一年接任班導師，加上同學們之間相處甚好，在line的族群連絡下，大家都很有感情。



葉老師說，醫檢系第14 屆校友是她到元培第一年接觸的班級同學，在學校裡由於同學五專中有四年都住在學校東苑學生宿舍，感情十分融洽。畢業後各奔前程，雖較少聯絡，直到line群組產生，聯絡頻繁。知道顏玉秋在書法及青花瓷上有所表現，在偶然機會中知道光宇藝術中心也展出校友醫管系校友郭秀Z油書展，乃告知顏玉秋與光宇藝術中心聯絡。



後獲得光宇藝術中心審定在3月4日起至4月14日展出，葉老師在開展及校友回來看展，她都會到現場關心與接待，葉老師表示，他們都是自己所教導的優秀學生，因此他們回校看展，理所當然要接待學生。



葉老師認為學生有此才藝，為師與有榮焉，目前他們在line群組經常聯絡，互相問候，都很有感情。校友們參加顏玉秋展相當踴躍，第一天茶會40餘人返校，同學們都感到一方面參加同學會，另一方面也可以看母校及同學展，一舉數得，都十分高興。



顏玉秋說，葉老師學校畢業來元培第一年擔任他們班導師，他們對葉老師當時如大姐姐一樣教導都印象深刻。她當時來到元培就讀醫檢科，即認定此為她未來工作工具，因此在同學們互相照顧與扶持下完成學業。



顏玉秋強調元培是她人生的轉捩點在此完成學業，也認識她的另一半已故吳政文，成為學校班對。此次回校展出，她也感覺冥冥之中在吳政文的敦促下辦理回校展出。因此展出至今都非常高興。對葉老師的協助及有心更銘記在心。



葉璟萱與顏玉秋師生情在此次的展出確實表現無遺，也是元培老師對學生永遠的愛與關懷。



訊息來源：元培醫事科技大學



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