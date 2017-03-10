產官學攜手推青創 3/12屏東青創聚落熱鬧登場 點亮青創樹之青年創業團隊商品發表會



(中央社訊息服務20170310 13:57:31)為青年創新創業注入新興活水，美和科技大學創新育成中心以校園青創推手自居，除積極在該校建構學生創業輔導平台外，更邀請產官學三方的青創代表屏東縣青創協會、屏東縣青創聚落及行政院南區青創基地等單位，本(106)年3月12日(星期日)下午2時在屏東市全國首座以貨櫃屋堆疊而成的屏東縣青創聚落(屏東縣屏東市勝利路77號)，共同舉辦「點亮青創樹之青年創業團隊商品發表會」活動。



活動將以戰鼓舞獅熱鬧開場、輕音樂串場，以及熱舞社團表演等多元化節目呈現，活動現場更集結有青創市集、學生社團、創意發表及鋼彈格鬥競技等動、靜態展出，還有學生創業團隊產品發表及美和科大校內各系所特色宣傳攤位等。特別的是在啟動儀式中加入時下最夯的Ganker機器人鋼鐵擂台，讓縣府長官與台下青年學子來一場機器人競技比賽，期待帶給現場民眾一個不一樣的周末下午，並藉由軟性活動來宣導青年創業理念，更讓民眾認識屬於屏東在地的青年創業家。



該校創新育成中心蔡光男主任表示，近年青年創業氛圍持續發酵，對產官學三方而言，青年創業都是未來最重要的議題且需面臨的課題，為提升下一代青年的競爭力與協助青年發展，各級政府單位皆積極推動改善產業勞動環境與創業相關政策，為青年創新創業注入新興活水。點亮青創樹是一個跨界合作的象徵，是希望在各地青創空間、青創輔導、青創資源遍地開花的時間點，能夠整合產官學三方的青年創業資源與輔導制度，扮演大平台的角色提供創業青年一條龍式的輔導服務。就青創團隊需求、不同地區輔導特色及屬性，轉介至相對應的基地或輔導架構內，使創業資源橫向整合，創造更佳的創新創業環境。



訊息來源：美和科技大學



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