崑山科大學生設計團康活動 與養護中心長輩同樂中央社 (2017-03-10 13:43)
崑山科大學生設計團康活動 與養護中心長輩同樂
(中央社訊息服務20170310 13:43:29)臺灣步入高齡化社會，根據官方統計已有15個縣市的老年人口超過幼兒數，長照問題將是每個人都需要關注的議題。崑山科大時尚學程學會為回饋社會並關懷弱勢族群，與臺南市歸仁區媽廟養護中心合作，舉辦「家有一老如有一寶」活動，設計遊戲與阿公阿嬤互動，養護中心增添歡樂與熱鬧的氣氛。
「家有一老如有一寶」活動由崑山科大時尚學程號召公廣系、電機系等40位學生一同前往關懷老人，並貼心安排團康活動及小遊戲，讓老人家和學生一起動動腦、活絡筋骨。團康遊戲以分組方式進行，學生親自示範傳球、套圈圈、打保齡球，許多阿公阿嬤一開始非常害羞，學生便透過唱歌跳舞、臺語寒暄問候、聊天培養默契等方式，讓老人家漸漸放鬆，大方投入遊戲玩樂，養護中心負責人與護理同仁們也在一旁協助指導，讓活動更順利。
時尚學程主任林雅齡表示，非常支持學生主動舉辦這類具有意義的活動，學生的親春活力能將歡樂與溫暖帶進養護中心，讓老人家有更多笑容。參與活動的公廣系李同學第一次來到養護中心，他表示自己的臺語不太「輪轉」，但老人家都很有耐心聽他們講解遊戲規則，十分疼愛他們，也讓學生們也想起了自己的阿公阿嬤。活動在〈永遠的畫面〉歌曲舞蹈表演溫馨落幕，大家都很期待有下一次互動的機會。
資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/
訊息來源：崑山科技大學
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