U.CR+ compression sock 三月瘋馬祖為白沙屯馬祖繞境 改進防水泡壓力襪



(中央社訊息服務20170310 13:41:04)三月瘋媽祖The Craze for Mazu in March，台灣在中南部地區為百年歷史媽祖遶境活動 Mazu Pilgrimage ，信眾都秉持傳統行憎繞境祈福方式參與。大葉大學李城忠教授指出， 大甲繞媽遶境約100萬人參加，白沙屯媽祖繞境約9萬人，彰化南瑤宮媽祖繞境約15萬人，此社會型態的發展至今越來越強大，規模也逐年擴增，媽祖繞境活動已經是當地地方文化產業與運動服務產業的一個重要指標。 研究生蕭小姐為醫護護理人員，媽祖繞境醫療團體志工之一，對信眾每天因磨損腳掌起泡的運動傷害防護診療，提出相當的見解: 蕭小姐認為白沙屯媽祖為非固定的行程，且白沙屯媽祖隨興起駕的繞境模式與節奏大都是以小跑步急促奔走，而大甲媽是固定的行進速度與休息節奏。所以兩種壓力襪的防護重點應該有所不同設計重點，針對不同行進方式而去加強防護。 U.CR+ 壓力襪除一般運動馬拉松，腳踏車專業運動服設計外，也連續三年提供戈壁路跑壓力襪服務，歷經各項檢驗與改進獲得業界肯定。今年受信徒請託發願將為媽祖廣大信徒為三月的氣候及媽祖遶進運動行進方式，提出更專業的前導研究，並研發最適合媽祖信徒所用防護襪。此次以提供U.CR+多款壓力襪給志工團免費評估使用，認為毛巾底的較為適用，但壓力防護點能再多加改善。 研究生兼護理師蕭小姐並指出目前繞境活動，有些襪廠強打廣告而，但每年都不精進防起水泡重點感到失望。希望信徒日後都能有一個良好的運動姿勢與優良運動防護襪，降低起水泡運動傷害，讓繞境所有參與的信徒不要飽受起水泡之苦，並都有一個最佳的完美旅程。期待媽祖繞境祈福經驗能得到身心靈的完全庇佑。相關產品資訊http://ppt.cc/9CbSK



訊息來源：必和創意設計有限公司



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