大葉大學與上緯新能源簽立產學合作 助彰化縣政府建構綠能城市



(中央社訊息服務20170310 11:24:43)彰化縣政府去年年底邀集28家產學代表，成立綠能產業策略聯盟，宣示推動彰化縣綠能產業的決心。3月8日彰化縣政府進一步與上緯新能源股份有限公司、麥格理資本有限公司簽約合作，大葉大學〈Da-Yeh University〉也與上緯新能源簽訂綠能電力人才培育備忘錄，希望結合產學能量，協助縣政府打造彰化成為台灣綠能文化智慧首都。



彰化縣縣長魏明谷強調，能源日益短缺是全球共同面臨的問題，彰化縣政府致力推動風力發電與太陽能光電兩大再生能源，希望建構彰化縣成為綠能智慧的「風光大縣」。有上緯新能源、大葉大學的研發能量與教育能量支援，彰化縣政府如虎添翼，相信一定能帶動在地產業發展。



上緯新能源股份有限公司董事長蔡朝陽表示，台灣陸域風力發電已飽和，發展離岸風力發電是趨勢，上緯將與大葉大學合作開設相關技術課程，並提供實習場域，共同合作培育離岸風電發展與低碳智慧綠能建設所需人才。



大葉大學校長歐嘉瑞指出，很榮幸可以跟上緯新能源合作，共同為綠能人才培育與台灣再生能源發展盡一分心力。台灣約有98％的能源仰賴進口，開創再生能源才能為產業開創新契機。根據美國勞工部勞動統計局最新調查預測，2014至2024年成長率第一名的職業是「風力發電機組維修人員」，高達108％。彰化縣離岸風力發電的發展，不只是提供再生能源，也將開創工作機會。大葉大學工學院有電機工程學系、機械與自動化工程學系等系所，將運用老師的機電與綠能科技專長，結合上緯新能源的產業實務經驗，培育風力發電維修人才，滿足產業需求。



歐校長進一步說，大葉大學工業工程與管理系、綠色產品設計學士學位學程長期投入複合材料開發，成功以3D列印打造碳纖電動自行車殼，複合材料具備堅固、輕量、節能等特色，未來也將著手研發複合材料於風力發電的應用。另一方面，離岸風力發電是否會影響當地白海豚生態，以及漁民生計，是大家共同關注的議題，大葉大學是全國第一個同時通過「環境教育機構」與「環境教育場所」雙認證的單位，環境工程學系與生物資源學系的教師群，可以提供環評專業諮詢，共同為生態保育把關。



簽約典禮當天，經濟部能源局主秘蘇金勝，麥格理資本有限公司董事總經理約翰·傑克曼（John Jackman），上緯新能源林雍堯總經理、甘蜀嫻副總經理，大葉大學管理學院羅世輝院長、電機系黃俊杰主任等人都到場參加，共同見證雙方的結盟。



訊息來源：大葉大學



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