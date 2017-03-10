大葉大學香港學生 將擔任全中運親善大使



(中央社訊息服務20170310 11:23:43)中華民國106年全國中等學校運動會4月份將在彰化登場，大葉大學〈Da-Yeh University〉親善大使團獲彰化縣政府邀請，擔綱全中運接待工作。親善大使2月底亮相，專業形象超吸睛，特別的是，其中的梁芷欣同學是香港學生。



大葉大學觀光旅遊學系大四生梁芷欣表示，很開心在畢業前夕可以擔任全中運親善大使，讓來台求學生活增添另一筆難忘的回憶。大葉大學親善大使團經常受邀擔任頒獎典禮禮生、活動接待人員，此次為了在全中運呈現最好的一面，團員們從去年11月開始密集訓練，加強練習彩妝、美姿美儀、國際禮儀。



從香港到台灣讀大學的梁芷欣同學指出，考大學時，她覺得自己已經在香港生活18年了，想趁年輕去體驗其他國家的教育環境，加上她高職念觀光科，一直很希望有機會出國看一看，把課本上的知識變成實際經驗，因此選擇到台灣求學。



梁芷欣認為，香港的教育比較偏向填鴨式，老師會給學生很多東西，但學生不一定能吸收，台灣的教育方式很多元，以大葉大學觀光系為例，老師不只是上課，課程還會結合很多活動，透過實作引導學生累積經驗，學習就業所需要的技巧。



梁芷欣說，未來她想成為專業體貼的航空業地勤人員，觀光系汪祖慧老師主持的「空勤培訓中心」，規劃了一系列專業課程，邀請業界專家指導學生台風、談吐、髮妝、禮儀等技巧，協助夢想投入航空服務業的學生圓夢，讓她學到很多，也有助於這次準備全中運。



訊息來源：大葉大學



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