美和科大棒球隊和高雄榮總簽約 球員享有VIP級醫療服務



(中央社訊息服務20170310 11:14:56)美和科大棒球隊自2014年成軍之來，球員在場上展現精湛球技及追求競技榮譽同時，大大小小的運動傷害也如影隨形的深深困擾著這些頂尖運動員。該校秉持著照顧選手身心健康為出發點，在昨（8）日與高雄榮民總醫院簽訂策略夥伴關係，讓棒球隊員在該醫院運動醫學中心享有VIP級的醫療服務，並協議雙方將共享資源，共同提升正面形象。



高雄榮民總醫院在高雄深耕三十年，從一般民眾到國家職業級選手運動傷害的治療，累積出豐富的經驗與成果。該醫院運動醫學中心由骨科部、復健醫學部、精神部、家庭醫學部組成之外，還加上傳統醫學科、營養室、醫務企管室的支援，建構出堅強醫護團隊與完善醫療資源。



高雄榮總劉俊鵬院長說，該次簽約係台灣首次由大學棒球隊與醫學中心進行醫療合作，高雄榮總將成為美和科大球員最堅強的醫療後盾，提供球員們優質便捷的醫療資詢及服務優惠。該醫院運動醫學中心除了在球隊外出比賽時提供專業的運動傷害防護員外，也讓美和科大棒球員能享有優先掛號及快速診治的服務，並且輔導球員認識用藥規範與禁藥管制項目。未來也將建立完整的球員診療紀錄與管理，讓教練團更加了解球員的身心靈狀況。



校長陳景川說，該校棒球隊成立迄今，連續兩年在大專盃甲二級拿下亞軍，並在今年的大專杯甲一級比賽中陸續擊敗開南大學、輔仁大學、義守大學等傳統勁旅，奪下隊史最佳的第七名。球員全力以赴的表現也讓學校願意每年投入更多的經費與資源，無非是希望打造一個優質的環境，讓球員可以完全專注在球場上打拼。舉凡室內打擊練習場的建造、健身器材的添購與高雄綺麗合作提供球員打工機會等，全校上下一心對於棒球隊的全力支持，未來美和科大將秉持從一而終的教育理念，不間斷的培育優秀球員們，期望這些未來的美和之光能在國際上嶄露頭角，為國爭光。



訊息來源：美和科技大學



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