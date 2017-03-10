北藝大舞蹈系客座教授 Leigh Warren 舉辦威廉佛賽即興舞蹈工作坊



(中央社訊息服務20170310 11:14:22)將音樂用舞蹈視覺化而享譽國際的澳洲當代編舞家Leigh Warren，應教育部「當代舞蹈的開拓與實踐」人才躍昇計畫受邀至國立臺北藝術大學擔任國際客座教授，於去年蒞校授課並擔綱初夏公演《Esprit de Corps》的原創編舞。今年寒假一開始，北藝大舞蹈系20多位同學即在Leigh Warren教授帶領下，展開為期一週之威廉佛賽（William Forsythe）即興舞蹈工作坊密集訓練，來為今年的初夏展演提前暖身。



此次蒞校，Leigh Warren教授安排的工作坊，不僅兼具理論與實務，並以佛賽聞名舞界的即興技巧為焦點，除肢體訓練之外，也強調背後理論的養成，為五月即將到來的初夏展演做準備。本次共計有36位大學部與研究所的同學參加徵選，最後選出20位優秀舞者。「雖然無法把所有人納進演出的呈現，但只要他們願意學，我都非常歡迎每位學生來旁聽，因為他們永遠會給我異想不到的驚喜。」每句從Leigh Warren教授口中說出的話，都貫徹著他對學生的信心與師生平等自由的關係，他謙虛地認為，這不是指導學生，反更像是舞者與舞者間的交流。



Leigh Warren教授認為，威廉佛賽的舞蹈即興技巧，雖然可藉由觀賞教學影帶來學習，但隱藏在每個動作背後的思想，是光看影片所學不來的。他形容「即興技巧」是每個肢體突然成形的瞬間（extrusion），從肩膀拉出一條線之後，那條想像的線，可以帶領肢體的其他部位延續；而即興的核心，則是放下舞者慣以為常的自我意識。他並強調，跳舞時不該去想下個動作是什麼，因為動作應由身體自己噴發出，讓一個動作牽連著隨之發生的下一動作（consequential），讓肢體去感受，並接續前一動作需完成的方向，唯有這樣，才是真正的即興編舞。 「很多時候舞者以為他們是即興創作，但其實他們只是把舊的動作重新拼湊。」此外，Leigh教授提到，舞者需對起始動作具備足夠的敏感度，因為台上的每個動作，對觀眾來說就像電影場景，何時該拉近、或是拉遠鏡頭，都取決於舞者從何種的端點動作起。



而Leigh Warren教授今年為北藝大舞蹈學院初夏展演所編創的全新作品，已經預告要貫徹佛賽的即興技法，用整體寫作（universal writing）的方法編舞。他開心地分享說著，「如此一來，每個舞者身體都藏著帶有個人特色的A至Z等26個拉丁字母，且所有舞者集合起來，就會產生上百種的可能性。」也因此，參加完此次工作坊後，每位參與舞者能夠記得什麼動作已經不再重要，更令人期待的是舞者的肢體本身，將激發出創新且令人感動的瞬間。



訊息來源：國立臺北藝術大學



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