韓外長強調政府對外政策基調不變 維護國家信譽北京新浪網 (2017-03-10 15:04)
原標題：韓外長強調政府對外政策基調不變 將維護國家信譽
中新網3月10日電 據韓聯社報導，韓國外交部10日表示，外長尹炳世在憲法法院當天對總統彈劾案宣判后，向駐外外交機構發電文強調政府對外政策基調不變，呼籲各駐外機構爭取國際理解與支持。
尹炳世在電文中稱，為了解決朝鮮核問題等外交難題，應繼續加強與美國等友邦的合作，並致力於保護旅外公民的安全，維護國家信譽。
在憲法法院當天對總統彈劾案宣判后，尹炳世隨即主持召開主要幹部會議，敦促外交人員嚴肅紀律，做好本職工作。
外交部還計劃向各國駐韓外交機構發公函告知總統彈劾案的宣判結果，並強調韓國政府對外政策基調不變。但考慮到日本駐韓大使被臨時回國，美國駐韓新大使仍未確定，所以並未會見主要國家大使說明政府立場。
韓國憲法法院10日對總統彈劾案作出裁決，宣布國會在去年12月提出的總統彈劾案成立，朴槿惠立即被罷免。朴槿惠成為韓國憲政史上首位被彈劾下台的總統。
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